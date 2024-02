Milei vetará un eventual intento de los Gobernadores para coparticipar el Impuesto País Lunes, 5 de febrero de 2024 Los mandatarios presionan para repartir la recaudación y podrían llevar la cuestión al debate en particular de la ley ómnibus que comenzará mañana en Diputados. La Casa Rosada reiteró esta mañana una postura inflexible

“Si se establece de esa manera, por supuesto. El veto es una facultad presidencial y el presidente ha sido claro en el sentido de que no coparticipa el Impuesto País”. Así, tajante, el ministro de Interior, Guillermo Francos, anticipó hoy que Javier Milei vetará un eventual intento de los gobernadores para avanzar con la inclusión del reparto entre las provincias del gravamen durante el debate en particular de la ley ómnibus en Diputados.



Este impuesto es uno de los ejes centrales de la discusión entre la Casa Rosada y las provincias con relación a la ley que el Ejecutivo negocia en el Congreso luego de la media sanción en general y frente al debate que tendrá lugar en el Senado.



“El Gobierno no aceptar coparticipar el Impuesto País por varios motivos: es muy transitorio, se termina cuando se termina el cepo, y no se puede generar una carga sobre el Estado nacional sobre un impuesto que tiende a desaparecer y que tenga que suplantar a las provincias con otros impuestos”, sostuvo Francos durante la mañana en diálogo con radio Rivadavía.