Poccard destacó los valores de los correntinos en su visita a Saladas y Mburucuyá

Lunes, 5 de febrero de 2024



El vicegobernador Pedro Braillard Poccard participó del 211° aniversario del Combate de San Lorenzo y paso a la Inmortalidad del Sargento Juan Bautista Cabral en Saladas y el Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional en Mburucuyá.



En la plaza Cabral, donde se realizó el acto central, Braillard Poccard, destacó: “Querido pueblo de Saladas, una vez más tengo el alto honor de representar al gobierno en este acto en el que se honra la memoria de uno de los hijos más queridos y heroicos de nuestra provincia, el sargento Juan Bautista Cabral. Podemos sacar de este hecho varias lecciones: En primer lugar, teniendo en cuenta el origen humilde del granadero Juan Bautista Cabral, reconocer que no interesa la condición social o económica de cada uno, todos podemos hacer algo cuando existe una causa que así lo amerita.



Su acto heroico de desprendimiento y de valentía permitió salvar la vida de quien fue el principal estandarte de la causa de la libertad de esta parte del mundo: el General José de San Martín. Otra lección que nos deja la historia es que de toda situación adversa se puede salir. San Martín sigue adelante, pero va a tener un traspié muy grande, como fue la derrota de Cancha Rayada, y algunos agoreros decían ya que allí había concluido la epopeya de la libertad, y no fue así.



En poco tiempo reconstruyó su ejército y concluyó en una batalla contundente que aseguró no solamente la libertad de Argentina, sino también la de Chile, y preparó las condiciones para ir a luchar por la libertad del hermano pueblo del Perú. Entonces, querido pueblo de Saladas, gracias por mantener siempre vigente la memoria del sargento Cabral, porque esto no solamente cumple una deuda histórica, también nos proyecta hacia el país. Gracias, porque esa es una labor que ustedes realizan y es un regalo que nos hacen a toda la provincia.



Estuvieron presentes el presidente de la Cámara de diputados de la provincia, vice intendente de Saladas, legisladores, señoras y señores concejales, autoridades municipales, autoridades de las fuerzas de seguridad, policiales, servicio penitenciario, señores y señoras intendentes de localidades vecinas, bomberos voluntarios, héroes de Malvinas, delegaciones escolares y la comunidad.

Mburucuyá



A orillas de Laguna Limpia, el Vicegobernador vivió una noche de correntinidad, en el Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional.



Braillard Poccard se refirió a la importancia de sostener nuestros valores culturales y comunitarios. “Todos los años vengo por lo menos una noche a compartir este hermoso festival de chamamé tradicional. En este marco de la laguna que da un fresco, para atenuar un poco el calor, realmente es notable la diferencia. Es una noche de correntinidad en ésta que es la cuna del auténtico chamamé tradicional, que resguarda y preserva esta tradición tan genuina. Venir a Mburucuyá es venir a respirar lo más profundo de nuestra tradición musical, poética, histórica, la esencia de lo que es Corrientes, de lo que es el origen de Corrientes, pero a la vez con una proyección de futuro, porque uno ve este festival tan bien organizado, con todos los recursos técnicos más actualizados, y es la conjunción de lo tradicional con una proyección hacia el futuro, como digo, porque las raíces son fundamentales, pero en Corrientes todo se conjuga.”



Por otra parte, valoró que en el actual contexto, Corrientes lleve adelante grandes eventos relacionados a la música que la identifica: “En un tiempo donde muchos festivales tuvieron que achicar su grilla, inclusive suspenderse, en Corrientes se apuesta precisamente a preservar esto que es un encuentro turístico también. Por supuesto, esa es clave. La gran cantidad de gente que ha venido a Corrientes para aprovechar nuestras playas, el Festival del Chamamé, a este festival y otros que existen en el interior, los carnavales. Es un recurso turístico muy valioso, porque la gente que viene de visita, deja dinero, le da trabajo a mucha gente, le da ocupación y de paso nos divertimos, eso también es cierto. ¡Viva el Chamamé!POR EL INTERIOR



