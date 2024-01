Profesores universitarios en alerta por el pago de haberes de La Nación

El rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larroza se refirió a la situación en la que se encuentran por la falta de definiciones en cuento al presupuesto para este año. Adelantó que tendrán reuniones buscando claridad en este sentido.



"El pago de haberes es exclusivo del gobierno nacional, no de las universidades", aclaró Larroza. "Cuando a un sector no se le abona el sueldo va ser una política global", agregó.



"La universidad está con una herramienta presupuestaria prorrogada, en términos, financieros, ordenada, pero con un alto grado de preocupación con respecto al manejo fundamentalmente, de cuál va a ser el futuro presupuestario de las universidades. Tenemos algunos indicios que hoy por hoy ya son datos objetivos en el cual nos preocupan", dijo Omar Larroza, rector de la UNNE sobre la situación de la alta casa de estudios.



"En primer lugar, por ejemplo, que en las resoluciones del mes de enero los gastos de funcionamiento son los mismos del año pasado. Eso claramente se puede interpretar como un ajuste para el tema de las universidades, para el presupuesto de las universidades. Y en segundo lugar, ustedes habrán visto que el mecanismo del Banco Central que impide el financiamiento de entidades públicas no financieras para el adelanto de los sueldos, eso para algún sector de las universidades es un problema porque no va a contar con el financiamiento. No en el caso de la Universidad Nacional del Nordeste que tiene un convenio con el Banco Patagonia donde nos han autorizado hasta este tiempo donde todo el personal va a cobrar el primer día hábil", explicó.



"Esos son indicios que ya hay rectores que están así generando algunas manifestaciones con respecto a la normatividad del Banco Central y aquellos que tienen la administración de la cuenta sueldo en el Banco Nación. Y otras que en definitiva son cuestiones menores que tienen que ver con la Ley Ómnibus pero que no hace al funcionamiento financial de la Universidad como tiene que ver el presupuesto", agregó.



"Hoy estamos preocupados, seguramente en estos días vamos a tener un par de reuniones y vamos a tratar de delimitar algún tema donde nos permitan dar claridad", se esperanzó.



"Esta definición del tema del presupuesto tiene que ver con todo esto de la ley ómnibus, cuál va a ser el acuerdo con los gobernadores y cuál seguramente va a ser la estrategia para que el gobierno pueda presentar un presupuesto en el Congreso y a partir de ahí cada una de las entidades podamos tener alguna herramienta un poco más clara en términos de gestiones financieras", adelantó.