No hay decisión clara del Gobierno Nacional para el interior del país en el sistema del transporte público Martes, 30 de enero de 2024 Gustavo Larrea, Secretario de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP) sostuvo que hay incertidumbre total. No hay normas que indiquen si van a continuar los subsidios. De no haberlo, el boleto tendría un costo de $1.300 "El Estado de incertidumbre total cada vez viene agudizando la crisis del sistema de transporte en el interior con distintas aristas, distintas realidades, de acuerdo a cada jurisdicción. Pero en todas les puedo asegurar que marca una tendencia a una caída del sistema, aún en las mejores condiciones", explicó Larrea sobre la situación del transporte en el interior de país.



"Hasta hoy día, por ejemplo, no tenemos con quién definir nada, ni siquiera discutir nada del sistema de transporte público en el interior. De hecho, institucionalmente la cartera a la cual pertenecía el transporte de nación se modificó desde el momento en que aparentemente, porque todavía no está claro, va a ser absorbida por el Ministerio de Economía. Seguramente será una subsecretaría, eso cambia totalmente la agenda de discusión, pero la realidad es que esta dilatación de las decisiones en un contexto inflacionario como el que estamos viviendo", agregó.



"No solo estamos discutiendo nuevamente una reapertura paritaria a resultados totalmente inciertos, sin posibilidad de acordar absolutamente nada, ayer fue la tercera audiencia, el día de mañana pasado tenemos un nuevo aumento de combustibles, entre un 10 y un 13% de aumento, esas son las variables que impactan fuertemente en el sistema", remarcó.



"Sin la presencia de las autoridades esto no se va a poder resolver, seguramente vamos camino a un conflicto si nadie se hace presente, y se tienen que hacer presente porque las empresas no son las que deciden las tarifas ni las que deciden las compensaciones. Las empresas son transportadoras privadasque son concesionadas de un servicio público, y la decisión de la aplicación de las tarifas y las compensaciones es del Estado", aseguró.