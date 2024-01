Reiteran beber abundante agua para mitigar efectos del Dengue

Lunes, 29 de enero de 2024



Alfredo Revidatti, Subsecretario coordinador de polìticas sanitarias del Ministerio de Salud de la provincia. Remarcó los aspectos a tener en cuenta ante la aparición de casos de Dengue.



"Estamos atravesando un brote tan intenso, con casos que inclusive son graves. Por suerte tenemos dos cepas nada más identificadas en Corrientes"



"Los dos casos que tenemos nosotros, el 1 y el 2, son virus que pueden producir casos graves. Los fallecimientos que tuvimos, obviamente, fueron de poca cantidad, en comparación con la cantidad de casos que se han tenido entre todos. Sabemos que el dengue produce, el 1 y el 2 también producen casos muy graves de shock", explicó Revidatti. .



"En un brote de dengue, donde vos tenés fiebre, dolor muscular intenso, cefalea, dolor de cabeza, bueno, no tenés náuseas, vómitos, puedes tener diarrea, lo primero que tenés que pensar, lo primero que piensas en este momento es que tengas dengue. No necesitas hacerte serología, no necesitas hacerte el test, lo que necesitas es empezar a tomar mucha agua", remarcó.