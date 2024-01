La Justicia declaró inválido seis artículos del DNU de Milei

Viernes, 26 de enero de 2024

Una jueza del fuero laboral declaró la invalidez de seis artículos del decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación económica del gobierno de Javier Milei, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la jueza laboral de feria Liliana Rodríguez Fernández.



La magistrada hizo "parcialmente lugar a la acción de amparo" de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado nacional, el mismo día del paro nacional contra el mega-DNU y el proyecto de ley Bases.



La magistrada resolvió "declarar la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97" del DNU 70/2023, aunque aclaró que "gozará de validez formal en el caso de ratificación por ambas Cámaras dentro del período de las sesiones extraordinarias en curso, o su vigencia cesará de pleno derecho en caso contrario".



La jueza laboral de feria acotó su decisión a aquellos artículos del DNU que, según su consideración, dañan de modo directo los intereses de la CGT por afectar derechos colectivos de los trabajadores, según explicaron a Télam fuentes judiciales.



"El artículo 73, que modifica las condiciones de retención de la cuota sindical; el artículo 79, que establece reglas para la negociación colectiva; el artículo 86, que modifica la vigencia de las cláusulas obligacionales; los artículos 87 y 88, que incorporan a su vez los artículos 20 bis y 20 ter a la Ley 23551; y el artículo 97, que regula los servicios esenciales en el marco de conflictos colectivos", resumió la jueza en su resolución de 10 páginas.



"Tal como lo he sostenido en ocasión de analizar la constitucionalidad de normas anteriores (entre otras, los DNU 699/2019 y 761/2020, en los que me pronuncié por su invalidez), una objeción determinante estaría dada por la circunstancia de que el Congreso se encontrara funcionando. Y el Congreso, en este caso, se encuentra funcionando", explicó.



"Es más, no solo se encuentra funcionado, sino que ha sido el propio Poder Ejecutivo el que incorporó en la discusión de las sesiones extraordinarias la cuestión de la ratificación del DNU 70/2023", continuó la jueza.