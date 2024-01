Sancionaron a La Policía que se negó a tomar la denuncia de una mujer Jueves, 25 de enero de 2024

Una joven de apellido Borrego denunció que una Policía de apellido Fleitas de la comisaría N° 7 de la ciudad de Corrientes, decidió no tomarle una denuncia por robo, alegando que no estaba vestida adecuada. La funcionaria tendrá 12 días de arresto.

La joven fue a denunciar el robo de sus pertenencias, mientras que La Policía Fleitas priorizó actuar contra la manera de estar vestida la víctima antes que actuar contra el delincuente. Los Funcionarios policiales tienen la función de proteger a la sociedad de los delitos. No la de juzgar a las víctimas.



Este jueves se dio a conocer la sanción que las autoridades de la Policía de Corrientes decidieron aplicar sobre una mujer policía que decidió no tomarle una denuncia por robo a una joven por, según relató esta última, no llevar ropa adecuada al momento de presentarse en la comisaría.