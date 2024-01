Más de 2 toneladas de residuos reciclables en la Fiesta Nacional del Chamamé

Sábado, 27 de enero de 2024

El objetivo de continuar profundizando el trabajo de concientización sobre la importancia de la separación de los residuos. Además, durante las 10 noches se dispuso un stand con bicicletas sustentables y las islas de reciclaje en conjunto.



La Municipalidad de Corrientes logró recolectar más de dos toneladas de residuos reciclables durante las 10 noches de la Fiesta Nacional del Chamamé. Además, se dispuso de un stand de concientización ambiental, con bicicletas sustentables, y las islas de reciclaje en conjunto con la Cooperativa de Reciclaje Corrientes Recicla.



Se trató de una actividad llevada adelante por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el objetivo de continuar profundizando las acciones de concientización sobre la importancia de la separación de los residuos, para avanzar hacia una ciudad sustentable, uno de los ejes de gestión del Municipio.



El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ignacio Maldonado Yonna, destacó la participación del público que asistió al anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola y afirmó que “se pudo recuperar más de 2 toneladas de residuos, que es un número importante viendo que en esta Fiesta siempre hay un gran consumo de plástico de un solo uso y de latas, que son materiales muy buenos para todo lo que es el esquema de reciclaje”.



“El vecino cada vez se acerca más, se compromete, esta es una estrategia global que tenemos con el programa Reciclando Juntos, que no es solo trabajar con el esquema de Puntos Verdes, de recolección diferenciada puerta a puerta, sino entrar en cada lugar donde se pueda trabajar la concientización y reciclaje, como son los grandes eventos, para poder así profundizar más el trabajo que venimos llevando adelante”, aseguró el funcionario.



En ese sentido, Maldonado Yonna adelantó que estas tareas se replicarán en las noches de los Carnavales Barriales y de los Carnavales Oficiales. “Son dos eventos en donde va a haber mucha afluencia de gente y va a haber mucho material para que el impacto sea el menor posible”, sostuvo.



“En los Carnavales Barriales trabajamos con la “Escoba do Samba”, limpiando la pista y manteniendo el lugar, y la cooperativa Corrientes Recicla haciendo el basureo en el sector donde circulan los vecinos, mientras que en los Carnavales Oficiales vamos a estar con la isla de reciclaje, los Puntos Verdes y la Escoba do Samba para recolectar todo el material reciclable”, precisó.