Un hombre hacía deporte y un Pitbull lo atacó salvajemente Miércoles, 24 de enero de 2024 La dueña del animal no alcanzó a frenarlo y luego del hecho se fue del lugar sin asistir a la víctima que sufrió varias heridas.

Un hombre fue ferozmente atacado por un perro de raza pitbull cuando corría por la noche en una rambla de la localidad de La Plata. Luego de la agresión la dueña del animal se fue sin asistir a la víctima que sufrió algunas heridas.



Todo sucedió en la noche de ayer en la rambla ubicada en 23 y 32, ubicada a metros del Estadio Único Diego Armando Maradona. Allí, un hombre de 44 años se encontraba haciendo ejercicio.



Fue en determinado momento que el perro lo vio, la dueña no alcanzó a retenerlo y terminó mordiendo a su víctima, quien producto del ataque sufrió varias heridas.



Enseguida quienes estaban en los alrededores llamaron al 911 y a los pocos minutos llegó un patrullero con personal policial. Sin embargo, para ese entonces la mujer y el pitbull ya no se encontraban allí, según precisó el medio local.



La responsable del perro se había ido del lugar con él sin siquiera consultarle a la víctima sobre su estado de salud ni mucho menos asistirla. Tras ello, Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) atendió al hombre que sufrió heridas superficiales.



Luego de los primeros auxilios, fue trasladado al hospital San Martín donde le realizaron un tratamiento antirrábico ya que desconocían si el animal tenía o no las vacunas al día. La causa quedó caratulada como "lesiones" e intervino el personal de la comisaría Decimoprimera y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de La Plata.