Instan a completar las vacunas de calendario regular

Martes, 23 de enero de 2024

Las dosis se encuentran disponibles en los vacunatorios de la provincia. Entre ellas: la Triple Viral, que protege del Sarampión, la Rubeola, y la Parotiditis y se aplica a los 12 meses de vida y a los 5-6 años, para los adultos, la Doble Viral.



Desde el Ministerio de Salud Pública, a cargo de Ricardo Cardozo, insisten en la importancia de tener completo el calendario regular de vacunación. Todas las vacunas que se incluyen en el mismo, son obligatorias, gratuitas y se aplican en todos los vacunatorios de la provincia.



El Ministerio de Salud de la Nación informó el 16 de enero un caso de Sarampión de la ciudad de Salta. Se trata de un niño de 19 meses de edad que no cuenta con antecedente de vacunación con triple viral, no viajó fuera de la provincia y en la investigación inicial no surge contacto con casos sospechosos antes de la aparición de los síntomas. El paciente presenta evolución clínica favorable.



Ante esta situación, desde la Dirección General de Epidemiología recordaron que todas las vacunas del calendario regular están disponibles en los vacunatorios de la provincia. Entre ellas, se encuentra la Triple Viral, que protege del Sarampión, la Rubeola, y la Parotiditis a los 12 meses de vida y a los 5-6 años, en tanto que, para los adultos, está incluida la Doble Viral, que protege del Sarampión, y de la Rubeola. Las personas nacidas antes de 1965 no requieren vacunación porque son consideradas inmunes.



La vacuna con componente contra el Sarampión en ocasión de un viaje debe ser aplicada por lo menos 15 días antes de la salida. Se recomienda que todas las personas, viajeros o no, verifiquen esquemas de vacunación.



Situación epidemiológica de la Región de las Américas y antecedentes en Argentina



En 1994 los países de la Región de las Américas establecieron el objetivo conjunto de eliminar la transmisión endémica del sarampión para el 2000 mediante acciones sistemáticas de vacunación y vigilancia epidemiológica. Así, en el 2016 se certificó la eliminación a nivel regional, siendo la Región de las Américas la primera en lograr este objetivo. Sin embargo, en el período 2017-2019 se registró un aumento constante de casos en 18 países de la Región. El 93% de los casos ocurrieron en Brasil y Venezuela, los cuales perdieron el estado de eliminación en 2018 y 2019 respectivamente. A la fecha, ambos países interrumpieron la circulación viral y se encuentran en vías de ser re-verificados.



Argentina interrumpió la circulación endémica del sarampión en el año 2000. Desde entonces se registraron brotes de menos de un año de duración, sin pérdida del estado de eliminación. En el año 2021 no se registraron casos confirmados. En 2022, se registraron dos casos: uno en CABA y otro en Vicente López. Ambos sin relación entre ellos y sin casos secundarios.



Es importante recordar que para sostener los logros de eliminación de sarampión y evitar la reintroducción del virus al país, se requiere alcanzar y sostener altas coberturas de vacunación con dos dosis de vacuna contra el sarampión (doble o triple viral) y un sistema de vigilancia sensible capaz de detectar oportunamente los casos sospechosos y así evitar su diseminación.



Medidas de prevención



Todas las personas desde el año de vida deben tener esquema de vacunación completo contra el sarampión y la rubéola, según Calendario Nacional de Vacunación:



-De 12 meses a 4 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral



-Mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas deben acreditar al menos DOS DOSIS de vacuna con componente contra sarampión y rubéola aplicada después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión y rubéola.



-Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.



-Las recomendaciones de vacunación ante situación de brote o para viajeros pueden cambiar según la situación epidemiológica. Se pueden consultar en:



https://www.argentina.gob.ar/salud/sarampion/vas-a-viajar

https://www.argentina.gob.ar/salud/sarampion