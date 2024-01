Le pidieron una fortuna para alquilar y lo insultaron porque no aceptó Martes, 23 de enero de 2024

Alquilar una vivienda en la era Milei resultó una verdadera odisea en todo el país con precios, requisitos y garantías sin lógica. El propietario lo insultó al decidir no alquilar debido el alto costo.

Una persona en Bahía Blanca quiso averiguar por el alquiler de un departamento de dos ambientes en esa ciudad y se llevó un susto cuando le pidieron $ 330.000 por mes más expensas. Para colmo de males, cuando rechazó la oferta tuvo que soportar que el dueño lo tratara de "sinvergüenza" y su diálogo vía Whatsapp se hizo viral.



"Barrio Universitario. 1 dormitorio $ 330.000, expensas $ 12.000 aproximadamente. Ajuste mensual por inflación", se lee en el anuncio del propietario del inmueble en Bahía Blanca que compartió este lunes la cuenta de Inquilinos Agrupados en X.



Los requisitos para entrar en semejante contrato (abusivo, si se tiene en cuenta que la inflación del mes pasado fue del 25%) son presentar un garante con propiedad y a dos con recibos de sueldo. Pero no se cobra comisión de inmobiliaria ni depósito.



"No, estoy buscando algo razonable. Te agradezco", contestó la persona que había hecho la consulta. "Es razonable", justificó el propietario, y agregó en mayúsculas: "Sinvergüenza, te gusta vivir gratis colgándote de otro", sin caer en la cuenta que alquilar un bien inmueble para vivir de una renta no está precisamente alejado de ese concepto.



El propietario -o propietaria- terminó el mensaje con un enigmático "se les termina" y caras jocosas sin aclarar a quiénes se refería, a lo que su interlocutor remarcó: "más sinvergüenza sos vos, querés vivir sin trabajar, vago".



La interacción se volvió viral en las últimas horas no sólo por lo rápido que escaló en violencia sino porque dejó en evidencia una vez más que, aunque fallida, la Ley de Alquileres regulaba un aspecto del mercado inmobiliario para mantener lo más simétrico posible el trato entre propietarios e inquilinos.



A partir de la entrada en vigencia el 29 de diciembre del DNU 70/2023, que entre otras cosas derogó la Ley de Alquileres, los nuevos contratos dejaron de tener un plazo mínimo legal y hay libertad absoluta para determinar el precio, la moneda de pago y el mecanismo de ajuste.