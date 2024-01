Valdés resaltó que pese a las dificultades la Fiesta mantiene su esplendor

Lunes, 22 de enero de 2024



El gobernador Gustavo Valdés puso de relieve que la misma se lleva adelante con los recursos de la provincia, gracias al esfuerzo y el aporte de todos los correntinos.



Con un marco multitudinario, el anfiteatro "Mario del Tránsito Cocomarola" fue testigo del “Grito de Identidad” en la 33° Fiesta Nacional del Chamamé, 19° del Mercosur y 3° Celebración Mundial. El Gobernador destacó que más allá de las dificultades económicas por las que transita el país, la Fiesta crece año a año, manteniendo su esplendor.



El mandatario, al ser consultado por los medios de prensa, subrayó en primer lugar el trabajo silencioso e incansable de “tanta gente que está detrás del escenario y que no se los ve”, señalando que “son los que trabajan para que la Fiesta llegue a todos lados, trascienda las fronteras y que esté en los hogares”.



Tras enfatizar que “nunca tenemos que renunciar a nuestra cultura y a nuestra forma de ser”, el gobernador afirmó que el Chamamé “está en el lugar que se merece y es patrimonio inmaterial de la humanidad”.



“El Chamamé es el espíritu del correntino que se hace música, verso y canción y que nos permite ir más allá de donde estamos. No tenemos que dejar morir nunca nuestro género musical”, manifestó con tono firme Valdés, expresando luego que este Festival mueve toda una industria cultural en la región, generando trabajo y oportunidades, siendo una vidriera de Corrientes al mundo.



A su vez, Valdés resaltó la presencia de autoridades y funcionarios de distintos puntos de la Argentina y de países vecinos como ser Brasil, Paraguay y Uruguay.



Ante la pregunta si en algún momento estuvo en duda la realización de la Fiesta, debido a la coyuntura económica, el gobernador respondió: “Nosotros no teníamos ninguna duda que se iba a hacer” y aclaró que la misma se despliega año a año con “recursos provinciales que son de todos los correntinos”, ya que hace muchos años que nación no aporta nada.



Seguidamente, el titular del ejecutivo provincial valoró que la Fiesta “va creciendo edición tras edición” y concluyó: “Vamos a seguir trabajando para mantener su esplendor”.



En una gran noche, con clima de fiesta y algarabía de parte del público presente, la novena luna mostró las actuaciones de Adolfo Alegre, Antonio Tarragó Ros, Gabino Chávez, Gente de Ley, Guarango, Hugo Flores, Ignacio Porra, Joaquín y Benjamín Morales, Jorgelina Espíndola, Las Guaynas Porá, Las Guitarras de Curuzú, Lira Vera Dúo, Los Alonsitos y Axel, Lucio Yanel, Nestor Lo y Los Caminantes.



Ultima noche



En tanto, para este domingo 21, en el cierre de otra edición de la “Fiesta Nacional del Chamamé”, en el escenario del “Osvaldo Sosa Cordero” mostrarán su repertorio: Amandayé, Ballet Oficial, Franco Almirón, G-Latina, Grupo Iberá, Guaranítica, Güepa Che, Las Chamameceras, Los Angeles Románticos con Hernán Arias, Los Guedes (Brasil), Los Matúa Mercedeños, Matías Barbás, Milagros Caliva, Mirian Asuad, Nostalgias Mburucuyanas, Pre Fiesta, Purajei Soul (Paraguay, Recitador, Revelación Prefiesta: José Sturt, Tono Benítez y los Criollos de Corrientes y Tony Rojas.