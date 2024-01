Brutal golpiza a mujer que reclamó el salario de los hijos

Miércoles, 17 de enero de 2024

El hecho sucedió cuando fue a buscar los chicos a la casa del papá de los menores. En el ataque que realizó el hombre frente a los niños también participó la exsuegra. Espera que la Justicia actúe en consecuencia.



Una mujer reclamó del dinero que deposita ANSES por el salario familiar a su expareja. El hombre, ayudado por su madre, habría atacado a la joven cuando ella fue a buscar a sus hijos, en casa de ellos, tras su jornada laboral en zona de campo de la localidad correntina de Bella Vista. La joven quiso denunciar el caso, pero solo tomaron una exposición en la comisaría y ante la Justicia pidió respuestas que aún no recibió.



La mujer, a quien preservamos su identidad por seguridad, relató el mal momento que pasó en las últimas 24 horas, lo que motivó a una denuncia que finalmente fue solo una exposición policial por el ataque que sufrió.



"Es papá de dos de mis cuatro hijos. Él cobra el salario de ANSES por los chicos y solo fui a pedir que me lo transfiriera, pero a cambio sufrí una golpiza", comenzó su relato a quien llamaremos María.



"Me atendió mi exsuegra y dijo que él (por su expareja) no estaba, que se había llevado a los chicos a la casa de su nueva mujer, por lo que fui a buscarlo. Antes pedí ayuda a la Policía y me respondieron que no tenían móvil. Pero no estaban allí. Al volver a lo de mi exsuegra me agarraron del brazo (la mujer y su hijo) y comenzaron a pegar hasta que me sangró la nariz. Así, agarré mis hijos y recién me atendieron en la comisaría", se lamentó María.



"Esperamos un móvil y me llevaron al hospital. Escribieron algo en un papel y volví a la comisaría a buscar a mis hijos", contó con sumo dolor. "Al solicitar que intervenga la Justicia me dijeron con una sonrisa en la cara que no me pueden ayudar".



María estuvo en pareja con F. L. A. durante diez años y hace ocho meses decidió dar fin a la relación ya que el hombre mostraba signos violentos contra ella. Desde entonces reclama todos los meses el pago que cobra por el salario familiar del cual solo recibe una parte, el resto -asegura María- "lo gasta en sus vicios".



"Él trabaja en una fábrica y al estar en blanco tenía a los chicos a cargo. Yo, sin embargo, hago tareas en un campo y estoy fuera de casa de 6 a 15 todos los días", señaló María y agregó: "Cuando se juntó con su nueva pareja dejó de darle las cosas a sus hijos, solo los fines de semana comían con él y en la semana se desentiende. Solo fui a reclamar el pago para los chicos porque siquiera les compra útiles ni lo que necesitan".



La mujer cuenta con capturas de imágenes de los diálogos que mantuvo con el padre de los chicos, en que consta que solo recibe palabras obscenas, y de la transferencia recibida cuyo monto es de 8.000 pesos por los dos hijos. Pidió que la Justicia actúe en consecuencia y evitar un mayor daño hacia su persona.



En una de las conversaciones, F. L. A. le manifestó que si lo "escracha" tiene preparado "algo".