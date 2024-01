Bullrich le reclamó a la Justicia que expulse del país a los extranjeros que cometen delitos

Miércoles, 17 de enero de 2024

El l pedido de la ministra de Seguridad ocurre tras el ataque en el que cinco personas fueron asesinadas en un predio ocupado en González Catán. También acusó al gobierno bonaerense de ser permisivo con las usurpaciones.



La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le reclamó a la Justicia que expulse de la Argentina a los extranjeros no residentes que cometen delitos, luego el brutal tiroteo por una toma de tierras en La Matanza en el que cinco personas fueron asesinadas. Bullrich planteó: "En caso de haber personas que usurpan terrenos, que son extranjeros, que no tienen domicilio permanente en la Argentina, la Justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata".



La ministra de Seguridad pidió: "Creemos que esa también es una medida que la Justicia debe de llevar adelante, porque no puede ser que la Argentina, por medio de determinadas personas que vienen a vivir a la Argentina, que vienen a trabajar, la Argentina abre los brazos a todo el que viene aquí a trabajar y a vivir en paz, pero el que viene a usurpar, a matar y demás, debe ser expulsado a menos que haya sido nacido en la Argentina o tenga una residencia permanente".



Bullrich acusó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de ser permisivo con las usurpaciones generando "un clima en el que las personas creen que pueden tomar un terreno sin consecuencias. Yo creo que este es un tema que viene sucediendo hace tiempo y realmente es absolutamente contrario a lo que nosotros pensamos", en declaraciones a radio Mitre.



La ministra de Seguridad reclamó que se deben "tomar decisiones de manera urgente" ya que "hay desalojos que están pedidos hace tiempo y nunca se han hecho, como en la ciudad de La Plata y en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires". A su vez, cuestionó la gestión de Fernando Espinoza en La Matanza al afirmar que "no tiene una decisión real de poner fin con este modelo de permisividad por el cualquiera puede tomar la ley por sus manos y hacer lo que quiera y se termina en estas masacres".