Empresarios forestales llevan al Congreso planteos por retenciones

Miércoles, 17 de enero de 2024



Productores e industriales del sector quedaron dentro del proyecto del Gobierno Nacional que eleva los derechos de exportación al 15%. Desde los municipios donde la actividad es importante alertan por el impacto negativo que tendrá en la economía.



Rechazo a la creación de impuestos a las economías regionales. Desde las 12, empresarios que representan a toda la cadena de la forestoindustria se reunirán con legisladores en el Congreso de la Nación para plantear la necesidad de eliminar las retenciones del 15% a las exportaciones de esos productos.



La decisión del presidente Javier Milei de aplicar retenciones a las exportaciones de las economías regionales, y la resolución de no incluirlas entre las producciones que se salvarían por pedido de la Mesa de Enlace Rural, aumentó la resistencia de productores e industriales forestales y tabacaleros.



El diputado nacional por el radicalismo, Alfredo Vallejos, confirmó a época que al mediodía de hoy se reunirán con los representantes de la toda la cadena forestoindustrial que expondrán los riesgos que tiene la actividad en cuanto al impacto negativo del cobro de derechos de exportación.



El intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, detalló a época: "Tuvimos una reunión con nuestros productores, con los exportadores de Ituzaingó, en la que obviamente fue automático a partir de la entrada en vigencia de esta ley del DNU, que está, que no está, pero que está, pero que la ejecutan, pero la preocupación es genuina".



"Esta retención impacta de lleno sobre las economías regionales; los productores están realmente preocupados porque manifiestan y por lo que presentan de los números y las proyecciones les impacta de lleno y empezamos a perder competitividad. Entonces, nuevamente, un impuesto que no es coparticipable para las provincias afecta a una economía regional que directamente beneficia ese trabajo a la zona, a toda la región y se ve afectada por un impuesto que nuevamente recauda a la Nación y no a las provincias", consideró Valdés.



En tanto que desde las entidades nucleadas en el Consejo Foresto Industrial Argentino (CONFIAR) explicaron que "de aplicarse el gravamen del 15% no solo se perderían mercados en el exterior, sino que se produciría una abrupta caída de la actividad de toda la cadena y la pérdida de unos 10.000 puestos de trabajo solo en madera y tableros".



Aseguran que "las empresas del sector no están en condiciones de afrontar ni siquiera el 3% de un impuesto como el de las retenciones, ya que pierden competitividad y desaparece la rentabilidad, lo que derivará en cierre de empresas y despidos en todo el complejo.



Números

El Censo Nacional de Aserraderos 2015-2018 reveló que Argentina alberga unos 2.200 aserraderos y la mayoría se radica en las tierras de Misiones y Corrientes. En el año 2020, la producción de madera aserrada alcanzó la cifra de 3,1 millones de metros cúbicos, según datos oficiales de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial en 2022, y el año pasado las exportaciones del sector alcanzaron los 622 millones de dólares.