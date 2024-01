Denuncian más de 300 despidos arbitrarios en Anses

Martes, 16 de enero de 2024



Trabajadores de la Anses denunciaron este martes que el organismo sufrió más de 300 despidos injustificados en el organismo a lo largo y ancho de todo el país. Según detallaron, se trata de agentes de planta permanente.



Carlos Ortega, el secretario general del sindicato de trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social, detalló que hasta el momento recibieron un total de 320 denuncias.



En tanto, en un comunicado, el sindicato expresó: "Denunciamos enérgicamente la desvinculación arbitraria de compañeros y compañeras de planta permanente en el organismo que, al presentarse en el día de hoy a trabajar, se vieron impedidos de ingresar".





En este contexto, la organización aseguró que se mantendrá en estado de alerta y movilización "reafirmando el compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos laborales, y la estabilidad de cada puesto de trabajo".



A esto le suman el evidente reclamo en este momento: "Exigimos de manera inmediata que se deje sin efecto esta medida, que, de continuar dejaría en la calle a más de 300 trabajadores, trabajadoras y a sus respectivas familias".



Ortega brindó algunos detalles que no figuran en el comunicado oficial del sindicato, empezando por el hecho de que, pese a haber pasado ya media jornada de trabajo, el Gobierno todavía dio a conocer el listado oficial y total de trabajadores afectados.



"Empezó a llegar lo que preveíamos. No esperábamos mucho más de un gobierno de este tipo. Entiendo que son 320 trabajadores que ingresaron entre el 2020 y el 2023, muchos de ellos como jefes, pero que tenemos un mecanismo para que queden en planta permanente donde se hacen concursos y evaluaciones", explicó.



Y añadió: "La mayoría está en estas condiciones. Como no tenemos datos oficiales, y estamos recabando información a medida que llaman los compañeros, no sabemos cuántos son planta permanente. Porque este Gobierno se caracteriza por este tipo de manejos".