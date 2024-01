Una familia necesitó ingresos mensuales $ 500.000 para no ser pobre Martes, 16 de enero de 2024

El Indec dio a conocer los índices de las canastas básica total y alimentaria de diciembre. Del informe se concluyó que un grupo conviviente en un hogar requirió $ 240.678 para no caer en la indigencia.

Una familia conformada por dos adultos y dos menores de edad necesita un ingreso de casi 500.000 pesos para no ser considerada en situación de pobreza, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Este número se desprende del costo de la Canasta Básica Total (CBT), que subió 27 % el mes pasado, por lo que un grupo familiar tipo necesitó contar con ingresos por $ 495.798 para no ser considerado en situación de pobreza.



Este indicador a lo largo de 2023 reflejó un incremento acumulado de 225,1 %.



Por su parte, el costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 30,1 % en diciembre, lo que determinó que el mismo tipo de familia necesitara ingresos por $ 240.678 para no caer en la indigencia.



En este último caso, que mide únicamente la evolución de los precios de los alimentos que forman parte de la canasta, el costo acumuló un incremento de 258.2 % a lo largo de 2023.



La diferencia entre ambas canasta radica en que la total incluye precios regulados, como el transporte, electricidad y gas, que reflejaron menos subas que alimentos y bebidas.



A lo largo de 2023, la inflación general fue del 211,4 %, el mayor registro desde 1990 a la fecha.



Observatorio

Al respecto, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) estimó que la pobreza multidimensional urbana ascendió en el tercer trimestre de 2023 al 44,7 % del total de la población y al 62,9 % de los niños y adolescentes.



En ese contexto, la cantidad de personas en situación de indigencia se ubicó en el 9,6 %, según la medición de la UCA.



La medición de la casa de altos estudios tiene como período de corte a septiembre, por lo que no contempla las subas de 8,3 % registrada en octubre en el índice de precios al consumidor, que fueron del 12,8 % en noviembre y del 25,5 % en diciembre.



Las cifras de la UCA reflejaron un crecimiento de los índices respecto al mismo trimestre de 2022, cuando la pobreza llegó a 43,1 % y la indigencia fue del 8,1 %.



Durante la presentación de esos números, el director del Observatorio, Agustín Salvia, indicó que para 2024 "la pobreza va a seguir aumentando, no de manera explosiva, sino en niveles similares al crecimiento que tuvo en los últimos dos años".