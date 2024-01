Familiares de Agustín quien falleció en el hospital de salud mental pidieron justicia Martes, 16 de enero de 2024

El muchacho tenía 24 años se internó voluntariamente el 21 de diciembre de 2023 y no volvieron a verlo.



En horas de la mañana, familiares y allegados de Agustín Vargas, el muchacho fallecido en confusas circunstancias en el Hospital de Salud Mental, se dieron cita en la plaza 25 de mayo de la Capital donde manifestaron un pedido de justicia por la muerte del joven y comentaron cómo avanzará la causa.



De la convocatoria participó el abogado de la familia en este caso. Hermindo González expresó los pormenores de la causa.



"Pedimos que se esclarezca el hecho, que se realice una investigación profunda a fin de saber si fue realmente un suicidio o si hubo otros motivos u personas involucradas", dijo González.



"Desde que Agustín se internó, nunca le brindaron ningún tipo de información a la familia, sabemos que los protocolos indican en este tipo de casos, cuando la internación es voluntaria, se debe contar con el acompañamiento de los familiares y tener contacto con el paciente cada 48 horas. Nada de esto ocurrió", comentó el abogado.



Además señaló: "A la familia no le dieron ningún tipo de información acerca de su estado de salud en sus casi 20 días de internación; aparentemente atravesaba por un total estado de abandono institucional".



A la hora de comentar cuáles son los siguientes pasos a seguir en la causa, el jurista enfatizó: "Extremaremos los medios de pruebas para determinar si fue un suicidio o si hubo otros elementos externos que provocaron esta muerte, así como si hubo otra intervención".



El hecho, paso a paso

Agustín tenía 24 años y estaba internado en el hospital San Francisco de Asís de la capital provincial desde diciembre pasado. Familiares contaron que tenía problemas de adicción y sufría de esquizofrenia. Aparentemente, lo iban a pasar a sala hasta que les comunicaron a los padres que se habría quitado la vida.



"Agustín vivía en el barrio La Olla y desde antes de las fiestas fue internado por una crisis de esquizofrenia", comenzó su relato Melisa V., tía del joven quien el pasado 10 de enero fue encontrado sin vida en el baño del pabellón donde estaba internado.



"Mi hermano me avisó que mi sobrino se mató. Pero no podemos encontrar una explicación porque hubo irregularidades en el discurso que dieron desde el hospital".



"Al día siguiente, cerca de las 18, se comunicaron desde el hospital y les dijeron (a los padres) que se mató. Fueron y como no llevaron el documento, no pudieron verlo. Volvieron hora después con el DNI y les dijeron que el cuerpo fue trasladado por bomberos a la morgue", relató Melisa.