Los alimentos subieron un 31,4% en diciembre

Viernes, 12 de enero de 2024



Las mercaderías básicas y las bebidas sin alcohol superaron el promedio general de la inflación, mostrando su rostro más duro. A muchas familias del NEA se les hace cada vez más difícil adquirir productos para cubrir la mesa diaria.



La inflación trepó al 28,4% en diciembre en el nordeste argentino (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) y cerró 2023 con un acumulado del 219,5%, según lo precisado por el INDEC.



Ante ese durísimo reflejo del encarecimiento del costo de vida en la región, época repasó los guarismos registrados por el rubro "Alimentos y bebidas no alcohólicas", quizás la más esencial de las variables de la medición estadística oficial.



Solo en diciembre, las mercaderías básicas y las bebidas sin alcohol subieron un 31,1%, lo que representa un 16,5% más que en noviembre, mes en el que habían registrado un alza del 14,6%.



En el desagregado estadístico del reporte del IPC INDEC, quedó reflejado que los alimentos tuvieron un incremento promedio del 31,4% en el último mes del año pasado.



De este modo, pan y cereales marcó un alza del 33,5%; Carnes 36,8%; Leche, derivados y huevos 21,4%; Aceite, grasa y manteca 44,5%; Frutas 23,1%; Verduras 26,7%; Azúcar, dulces, chocolates y golosinas 16,7%.



En tanto, las Bebidas no alcohólicas promediaron una inflación del 28,1% en diciembre: café, té, yerba y cacao 31,2%; Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos 26,8%.



Ahora bien, si se hace este mismo ejercicio pero con toda la inflación acumulada en 2023 en este rubro, se pueden observar cifras realmente apabullantes, que explican el porqué de la notable caída en el consumo.



Alimentos, promedio general: 247,5%; Pan y cereales 257,7%; Carnes 278,2%; Leche, derivados y huevos 209,9%; Aceite, grasa y manteca 162,5%; Frutas 214,2%; Verduras 206%; Azúcar, dulces, chocolates y golosinas 304,7%.



Asimismo, las bebidas no alcohólicas promediaron una inflación del 261,4 en 2023: café, té, yerba y cacao 247,7%; Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos 267,9%.



Es de esperar que los marcados aumentos en el rubro de alimentos tengan un fuerte impacto fuerte en la valorización de la canasta básica que mide indigencia y pobreza, que se difundirá el próximo lunes.



Se vienen los billetes de 10 mil y 20 mil pesos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció ayer que pondrá en circulación durante el transcurso de 2024 una nueva línea de billetes de $10.000 y $20.000.



Según lo explicado, la nueva emisión se hará con el objetivo de facilitar las transacciones entre los usuarios, hacer más eficiente la logística del sistema financiero y permitir reducir significativamente los costos de producción de los billetes terminados.