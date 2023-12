Bella vista en emergencia tras la tormenta

Sábado, 30 de diciembre de 2023



La localidad de Bella Vista se encuentra en estado de emergencia luego de ser azotada por un feroz temporal que causó todo tipo de destrozos a su paso.



La intendenta Noelia Bassi, habló sobre ello con la prensa y no pudo contener el llanto ante la magnitud del desastre y lo calificó como una “cola de tornado”.



La tormenta, que comenzó a intensificarse alrededor de las 2.30 dejó a la población sin el servicio eléctrico desde entonces. Bassi describió la magnitud del temporal, señalando que hay viviendas completamente destruidas, galpones volaron y plazas quedaron arrasadas.



Calificó la Jefa Comunal como un “día de terror”, para los bellavistences por los destrozos registrados en vísperas de Año Nuevo. “Las pérdidas, la verdad que materiales muchísimas”, agregó Bassi.



Pese a la adversidad, los equipos de emergencia y las autoridades trabajan a destajo desde las primeras horas de la mañana.



Noelia Bassi destacó que: “la situación es bastante complicada, muchas familias afectadas, en algunos casos no les quedó nada de la vivienda… la verdad que nunca he visto lo que nos está pasando, gente más grande inclusive nos dice que no atravesaron nunca algo similar… un día muy complicado para nosotros”.



Reveló la jefa del Ejecutivo municipal que cuenta con apoyo de Defensa Civil de la provincia, llegó al lugar el ministro de Obras Públicas, Claudio Polich; y esta al llegar el titular de Seguridad Buenaventura Duarte; así como la Dpec busca restablecer el servicio eléctrico, aunque sea en parte de la ciudad.



La comunidad se enfrenta a una etapa de reconstrucción, con numerosas familias afectadas, algunos heridos, aunque no graves, a los que sorprendió la violenta tormenta a mitad de la noche. Se dispuso el complejo deportivo Julio Cesar Cosanni para refugiar a las familias damnificadas.