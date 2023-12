Murió una mujer por dengue en Corrientes

Se trata de una paciente proveniente de San Luis del Palmar, quien tuvo que ser ingresada de urgencia. Sufría de hipertensión arterial, diabetes insulinodependiente y accidente cerebro vascular como patologías de base. En abril fue el primer muerto.



La noticia que movilizó la tarde correntina fue el comunicado expedido por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia informando que se registró el primer fallecimiento de una persona con antecedentes de enfermedades crónicas y con diagnóstico positivo de dengue.



Desde la Dirección General de Epidemiología informaron que se trata de una persona procedente de la localidad de San Luis del Palmar, la misma fue ingresada al Hospital de Campaña Escuela Hogar en estado crítico, ya que tenía antecedentes de hipertensión arterial, diabetes insulinodependiente y accidente cerebro vascular.



La cartera sanitaria ya realizó las acciones pertinentes siguiendo el protocolo, con búsqueda de personas con síntomas febriles. Cabe recordar que se registraron hasta el momento 90 casos, los que van en aumento. La semana pasada se informó que eran 80.



Primer deceso en abril

El 21 de abril de este año la cartera sanitaria informó que un paciente estaba internado en estado reservado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ángela I. de Llano y padecía factores de riesgo. Se trató de una persona de 74 años que contrajo la enfermedad por segunda vez y tenía factores de riesgo.



El informe de la cartera sanitaria señaló que la primera muerte por la enfermedad transmitida por el mosquito aedes aegypti se produjo en Capital y "se trata de una persona de 74 años con diagnóstico de dengue asociado a shock séptico".



Cardozo: "Roguemos que esto no sea el inicio de un brote importante"

En tanto que en la jornada de ayer, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, en diálogo con los medios de comunicación al ser consultado sobre dónde se está dando la mayor cantidad de casos en nuestra ciudad, resaltó que "está muy distribuido en distintos barrios, pero les puedo mencionar que Laguna Seca y San José son los que están picando en punta en cuanto a la cantidad de casos registrados", pero pese a ello el primer deceso provino del interior, por lo que deben tomarse las medidas en todo el territorio provincial.



El Ministro volvió a hacer hincapié en las medidas para prevenir la proliferación de la enfermedad al remarcar que "lo más importante es que eliminemos todos aquellos elementos que puedan tener agua estancada en los domicilios, hacer consulta precoz ante cualquier síntoma sospechoso, no automedicarse y una vez hecha la consulta, se desencadena todo un mecanismo epidemiológico de bloqueo".



El titular de la cartera de Salud remarcó que actualmente son 90 los casos detectados en la provincia, por lo que fue consultado si este número es alarmante, ya que entramos en la etapa estival cuando se suelen dar la mayor cantidad de casos también en los países limítrofes. Al respecto remarcó que "sí preocupa, sobre todo la curva de ascenso, que es lo que está pasando en todo el país, roguemos que esto no sea el inicio de un brote importante".