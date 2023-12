Piden que Milei "ajuste a la casta, no a la canasta" Jueves, 21 de diciembre de 2023

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía (UTEP) realizará un "feriazo" de protesta frente al Congreso nacional, con la consigna "Que ajusten a la casta, no a la canasta", en el que se venderán alimentos a precios populares.



La actividad se realiza en la Plaza Congreso en rechazo al "paquetazo difundido anoche" por el presidente Javier Milei, en referencia al decreto de necesidad y urgencia (DNU), publicado este jueves, que establece una profunda desregulación de la economía, deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas.



Con el lema “Que ajusten a la casta, no a la canasta”, la feria constará de más de 70 puestos de alimentos de verdulería, almacén, carnes, pescados y textiles, con el objetivo de que "cientos de familias se puedan acercar a realizar las compras para fin de año a precio popular".



"Frente a la devaluación de la moneda que genera una gran inflación sobre el precio de los alimentos, las y los trabajadores de la economía popular presentarán ofertas como: tomate a $500 el kg, tapa de nalga a $4700, 3kg de fruta a $1800, pescado desde $1800, quesos desde $1900", entre todas opciones, informaron voceros de la UTEP.



"Estamos construyendo la unidad del conjunto de los y las trabajadoras de nuestro país para hacerle frente a las políticas de desguace y de ajuste al bolsillo del pueblo, vamos a defender lo conquistado, y vamos a seguir siendo solidarios, por eso este feriazo se acerca a quienes más lo necesitan", dijo el secretario general de la UTEP, Alejandro 'Peluca' Gramajo.



“¿Cómo puede ser que en nuestro país, que hace 200 años exporta alimentos al mundo, tengamos el precio de la comida inalcanzable? No vamos a tolerar que el ajuste sea con los de abajo, con los de a pie, no se juega con el hambre del pueblo", dijo por su parte Juan Pablo Della Villa, integrante de la Federación por la Soberanía (FXS).