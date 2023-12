Vive en el Molina Punta y le robaron 30 veces en el 2023 Jueves, 21 de diciembre de 2023

La situación ya es desesperante. Esta vez, le sustrajeron cables y lo dejaron varias horas sin luz. "Me llevaron cables de la conexión eléctrica, tuve que comprar nuevos y gasté 40 mil pesos para que pudieran venir a instalarme de nuevo la luz.

Jorge F. vive en el populoso barrio Molina Punta de nuestra capital provincial, quien de un tiempo a esta parte es blanco de los delincuentes de la zona. Es así como ya lleva el considerable número de 30 robos sufridos en lo que va de este 2023. El más reciente fue este miércoles al mediodía, cuando recibió el llamado de su hija, que se encontraba sola, y le avisó de la presencia de intrusos en el interior de la vivienda. En esta ocasión se llevaron cables de su instalación eléctrica, por lo que estuvo sin luz por varias horas.



No es la primera vez que delincuentes ingresan a su perímetro, ya que saben perfectamente cuando el propietario no se encuentra y aprovechan para ingresar. En este sentido ya van 30 robos este año.



El dueño del inmueble dialogó con época y nos relató al respecto. "Mi hija estaba dormida, escuchó que había gente en la casa, me llamó por teléfono y cuando llegué ya se habían ido, fue todo en tres minutos".



"Me llevaron cables de la conexión eléctrica, tuve que comprar nuevos y gasté 40 mil pesos para que pudieran venir a instalarme de nuevo la luz. Estuve varias horas con grupo electrógeno porque estaba sin luz", señaló.



Además, expresó su preocupación, ya que "estamos indefensos, no me siento resguardado por la Justicia, de las 30 denuncias que tengo, solo en una ocasión me recuperaron mis cosas".



"Quiero saber cómo hacer para vivir así. Estoy desesperado y no me dan ninguna respuesta", se lamentó.



Con respecto a si tiene alguna sospecha acerca de los autores de los ilícitos, comentó que "para mí, son los mismos tipos los que entran a mi casa, la vez pasada me llevaron una soldadora, taladro y amoladora, porque saben cómo ingresar a mi depósito".



Vale destacar que en abril de este año, Jorge ya presentaba 22 robos en su domicilio, una cifra que fue en aumento con el correr de los días, porque para octubre contabilizaba 27 visitas de malvivientes en su haber.