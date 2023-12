Creció el río Santa Lucía y se acerca al nivel de evacuación

Miércoles, 20 de diciembre de 2023



Ayer se registraron precipitaciones en gran parte de la provincia. Las más afectadas fueron las localidades del sur que tuvieron lluvias que promediaron los 70 milímetros. Una alcantarilla sobre la Ruta Provincial 54 tiene problemas estructurales.



De acuerdo a los datos suministrados por el Comando de Operaciones de Emergencia (COE), en la mayoría de las localidades de la provincia se registraron precipitaciones en la jornada de ayer. En Santa Lucía el río crece y está en la etapa de evaluación.



Bruno Lovison, titular del mencionado organismo, en comunicación con época informó que desde Empedrado y hasta el sur provincial se registraron en promedio entre 70 y 80 milímetros de lluvia.



Pese a esta situación, mencionó que no se presentaron mayores inconvenientes ya que no hubo ráfagas de vientos de consideración.



Como punto a tener en cuenta, mencionó el estado del río Santa Lucía que en las últimas horas registró suba del caudal. "El río Santa Lucía se acerca al nivel de evacuación por las últimas lluvias que se registraron en la zona", informó el funcionario provincial.



Por exceso de agua, peligra una alcantarilla

Una alcantarilla sobre la Ruta Provincial 54, a mil metros de la Ruta Nacional 12 -jurisdicción de San Isidro en el departamento de Goya- presenta problemas estructurales. Se aconseja evitar transitar por esa zona y se colocaron señales de advertencia. El Municipio de San Isidro tomó medidas para informar a la comunidad sobre la situación peligrosa de la alcantarilla en el paraje Bañado San Antonio



El Ingeniero Jefe de la Zona IV de la Dirección Provincial de Vialidad Delegación Goya se presentó ante la Unidad Especial de Seguridad Especial Rural y Ecológica PRIAR de la Policía de Corrientes para manifestar el estado peligroso de la alcantarilla, ubicada a mil metros aproximadamente de la Ruta Nacional 12, sobre Ruta Provincial N°54, precisamente en el paraje Bañado San Antonio (Paso Rosales), 4ta sección del Departamento de Goya.



Ante tal situación se solicita a los pobladores, vecinos y transeúntes que extremen los recaudos de cuidado para la no transitabilidad.



Personal del municipio de San Isidro procedió a la colocación de identificatorias de la situación comprometida del lugar, requiriendo tomar las precauciones necesarias a fin de evitar la circulación por el lugar.