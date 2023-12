Choque de derechos entre poder manifestarse y poder circular

Martes, 19 de diciembre de 2023



El presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti explicó cómo solucionar la polémica en torno a la colisión del derecho a manifestarse y a circular en República Democrática. El juez sostuvo que ninguno puede estar por encima del otra.



El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se expidió sobre la polémica en torno a la colisión del derecho a manifestarse y a circular, en la previa de la movilización programada para el miércoles por diferentes agrupaciones. El juez sostuvo que ninguno puede estar por encima del otro y explicó por qué.



“Lo ideal es que no llegue al juez”, dijo. “¿Qué es lo que busca un juez? Optimizar los dos derechos y no confrontarlos”, expuso el abogado y docente universitario.



Consideró que si se definiera que uno de los derechos termina anulando al otro, entonces habría ganadores y perdedores, y que eso no es lo que corresponde cuando se habla de derechos constitucionales.



“La Corte norteamérica tiene jurisprudencia extensa sobre eso donde busca la ‘compatibilización’. Habiendo buena voluntad puede haber compatibilidad”, dijo y aclaró: “Esto en un contexto democrático. Otra cosa sería frente a un gobierno de facto”.



El Gobierno se prepara para poner a prueba su protocolo antipiquete

El gobierno de Javier Milei vivirá este miércoles la primera protesta social en contra de su gestión y, a medida que se acerca la fecha elegida por los manifestantes sociales, crece la tensión en Balcarce 50. Ese día, será puesto a prueba el protocolo antipiquete dispuesto por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.



Mientras tanto, del lado de adentro de las rejas que separan la explanada de Casa Rosada de la Plaza, se trabaja en conjunto con Ciudad para evitar la concentración. Según pudo saber Ámbito, la idea de Bullrich y de su par Waldo Wolff -con quien trabaja en un operativo conjunto-, es instalar a las fuerzas de seguridad en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, ya que estiman que la mayoría de los manifestantes provienen del conurbano bonaerense. De esta manera, se espera que el grado de conflictividad social escale en lugares como puente Pueyrredón y las terminales de trenes.



Será allí en donde habrá postas de requisas a micros y combis. En tanto, la seguridad de la Plaza de Mayo y el microcentro porteño, aclararon a este medio, estará a cargo de la Policía de la Ciudad, la cual pedirá refuerzos "en caso de ser necesario".



Vale recordar que el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich contempla la detención de los manifestantes que estén “en flagrancia”, amparándose en el artículo 194 del Código Penal, que consigna: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.



En esta línea, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció el lunes que le quitará los planes a quienes corten las calles y la suspensión del sistema de control de presencialidad en los planes sociales. "Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo. Por ello informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano", resaltó.



Desde Unidad Piquetera explicaron que la idea es concentrar desde temprano en puntos como Retiro, Constitución, Once, y Liniers, entre otros, para desembocar frente a la Casa Rosada a eso de las 16 horas. La organización votó en el marco de su plenario un plan de lucha contra la administración de La Libertad Avanza. Participaron las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero, que integra el Polo Obrero. Se sumaron además sectores como el sindicato de neumáticos, los docentes de Ademys; delegados de bases de los gremios telefónicos, gráficos, metalúrgicos, entre otros.



Horacio Rosatti podría presentarse como querellante en la causa de espionaje

En otro momento de la entrevista, Rosatti hizo referencia a la causa que investiga presunto espionaje, en la que aparecen vinculadas líneas telefónicas a su nombre y pidió ir al fondo de la cuestión para esclarecer los hechos. "Se está investigando, incluso en esto de las líneas telefónicas se llegó bastante lejos, creo que hay que llegar más lejos todavía", expresó el titular de la Corte anoche.



En ese sentido, Rosatti adelantó que podría ser querellante en esa causa: "Yo no soy querellante todavía en esa causa, pero tal vez en algún momento, si la investigación no prospera, me presente como tal. Creo que esto es algo repugnante, es algo realmente que debe combatirse con mucha convicción", manifestó en la entrevista.



El presidente de la Corte Suprema señaló que "para hacerlo hay que estar libre de pecado", dado que "cuando no se está libre de pecado es difícil acometer este tipo de tareas", agregó. "Esto tal vez explique que no se haya avanzado lo que uno diría que debería haberse avanzado", planteó el magistrado.