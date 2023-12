El 20 D. movilización contra el ajuste de Milei-Caputo

Martes, 19 de diciembre de 2023



Será la primera marcha en la gestión de Javier Milei y donde se probarán las nuevas medidas contra los cortes de calle.



Luego de la conferencia de prensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los dirigentes del Frente de Izquierda salieron a responder sus amenazas de represión y ratificaron la convocatoria que se viene organizando para el próximo miércoles 20 de diciembre. La concentración está convocada a las 16.30 h en Congreso. Desde allí se dirigirá hacia Plaza de Mayo. Será la primera protesta masiva contra el nuevo gobierno que acaba de lanzar un ajuste brutal.



Al ajuste y las medidas anunciadas este martes por Caputo, que hundirán a millones de personas en la pobreza y aumentarán la ya crítica situación social actual, ahora se sumaron las amenazas públicas e inconstitucionales que realizó Patricia Bullrich en la tarde de este jueves en conferencia de prensa. Los anuncios de la ministra, que pasan por alto que el derecho a la protesta se encuentra contemplado en la Constitución, son una confesión de que el ajuste no será contra "la casta", sino contra millones de personas que viven de su trabajo y de su salario, y que se verán seriamente afectadas en sus condiciones de vida.



Las declaraciones de Bullrich, además, muestran que el Gobierno pretende imponer sus medidas de terrorismo económico contra la población con amenazas, represión y persecución contra cualquiera que se manifieste en contra de este plan. Un grosero error que ya cometió durante el macrismo, cuando anunció su "protocolo antipiquetes" que naufragó rápidamente y que dejó en claro que no se puede regular la protesta a través de un decreto mientras aumenta la pobreza y la miseria. Este nuevo intento pretende ir por el mismo camino pero será difícil que tenga el consenso necesario, sobre todo si crece el descontento rápidamente producto de la situación social y la inflación descontrolada que generarán la devaluación y los tarifazos.



Frente a esto, los dirigentes del Frente de Izquierda salieron a contestar públicamente. "Este 20 de diciembre vamos a estar en la calle una vez más, acompañando todos los reclamos, ejerciendo el derecho a manifestarnos y mostrando que somos miles los que no aceptamos que este ajuste brutal lo pague el pueblo trabajador" señaló Myriam Bregman.



Por su parte, también se sumaron los mensajes de Nicolás del Caño y de Christian Castillo que destacaron que el ajuste y las medidas anunciadas esta semana son "para que unos pocos se llenen los bolsillos" y anunciando que este 20 de diciembre habrá "decenas de miles movilizados, ejerciendo nuestro derecho constitucional a la protesta"