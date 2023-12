Destrozaron otro aire en la misma escuela

Martes, 19 de diciembre de 2023



Delincuentes se robaron elementos de un sistema de refrigeración en un colegio durante el último fin de semana. Con este ya son nueve los equipos desmantelados.



La escuela "Arturo Frondizi" continúa como blanco constante de los delincuentes. Esta vez, entraron por el patio y se robaron partes de un aire acondicionado, dejándolo sin utilidad y ocasionando un daño enorme al establecimiento por los costos que significan reacondicionar estos equipos y la falta de recursos para poder comprar nuevos. Ya serían nueve los equipos afectados por esta modalidad delictiva.



Los directivos de la escuela ubicada por calle Sáenz Cavia y José Negro se encontraron con un escenario que, lamentablemente, ocurre cada vez con más frecuencia. Nuevamente un aire acondicionado fue desmantelado para sustraer el cobre de su interior para su venta.



Es el noveno aparato inutilizado en el lapso de una semana, en la cual comenzaron estas actividades delictivas en el lugar, desde la comunidad educativa expresaron su preocupación por esta situación.



"Los aires acondicionados estaban protegidos por rejas y las palanquearon igual", sostuvo.



Además, añadió: "Estamos pensando cómo dar clases con estos calores. Con más de 35 grados y más de 30 alumnos en un aula se hace imposible, estuvimos trabajando con cooperadora para poder reponer uno de los aires, haciendo venta de arroz con pollo y ahora nos encontramos con esto".



"Reparar estos aires cuesta alrededor de 60 mil pesos, pero el último que atacaron quedó totalmente destruido y los otros perdieron todo el gas, lo cual implica también un gasto. Hoy en día, eso cuesta 30 mil pesos por aire", sostuvo.



"Esto es tierra de nadie, la Policía siempre anda, pero ya le tomaron el tiempo, tenemos una indignación e impotencia, no sabemos qué vamos a hacer", se lamentó Cóseres.



Ante la consulta acerca de la cercanía del receso de verano y el cese de actividades en el establecimiento por vacaciones, el docente resaltó su preocupación al respecto: "Nos hace falta un sereno, pero no podemos pagarlo".



En el lugar tomaron las actuaciones pertinentes efectivos policiales de la comisaría Décimo Séptima por jurisdicción y personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada 4 (GRIM 4), quienes sospechan que estos reiterados atracos a esta comunidad educativa tendrían como autores a las mismas personas.



No se descarta la hipótesis de que se trate de familiares de alumnos del establecimiento, por una inspección ocular llevada a cabo en el lugar por los miembros de la seccional policial interviniente.



En este contexto, el escenario para el reinicio de clases el año que viene es incierto, teniendo en cuenta que los casos de inseguridad se acrecientan y no se avizora una solución en el corto plazo para la comunidad de este colegio. Más aún si tenemos en cuenta el calor extremo y sin aires acondicionados en las aulas, lo que podría generar inconvenientes en el alumnado.