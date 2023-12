Ana Paula es la ganadora del concurso de pan dulce

Martes, 19 de diciembre de 2023



Fue consagrada de la categoría Pan Dulce, Ana Paula Lencina; el segundo premio Nazarena Gómez y el tercero Bautista Arque mientras que en budines el primer premio se llevó Hugo Alberto Carrizo y el segundo Sergio Obregón. Fueron 18 los participantes



Una fiesta de sabores se vivió este domingo en el Paseo Iberá en la ciudad de Corrientes, con el Concurso del Mejor Pan Dulce y de Budín, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Dicho evento se realizó en el marco de las ferias de emprendedores, coordinadas por la Dirección de Comercialización, a cargo de Débora Galarza Alcaraz, donde el princial atracitvo fue la mencionada competencia que inició a las 20 horas.



Fue consagrada ganadora de la categoría Pan Dulce, Ana Paula Lencina; el segundo premio fue para Nazarena Gómez; y el tercero para Bautista Arque; mientras que en budines el primer premio se lo llevó Hugo Alberto Carrizo; y el segundo Sergio Obregón. Fueron 18 los participantes y el jurado estuvo integrado por Estefanía Cuatro, Soledad Rey Montoya, Pablo Hernán Grossi y Juan Gómez.



Se realizaron entregas de electrodomésticos como premios: horno eléctrico, licuadora, sandwichera y jarras eléctricas. Además se contó con shows en vivo, que consistió en la actuación de artistas locales: este sábado estuvo el Dúo Acuarela y el domingo Leo Acuña y el Grupo Generación.



El concurso se llevó a cabo en la Expo Emprendedora, que como cada fin de semana se instaló en la bajada del puente General Belgrano, donde participaron más de 300 artesanos y emprendedores.



"La particularidad que tiene el pan dulce que elaboré es el sabor, al amasado le dedico mucho tiempo, y por eso es esponjoso y húmedo, aunque lo más cansador son los golpes que le doy a la masa para que tenga un buen aireado", comentó Ana Paula Lencina, una de las concursantes. Ella no es feriante, sino que se enteró de la competencia por las redes.



La historia detrás del pan dulce de Ana Paula



"Fue así, creo que el martes o miércoles de la semana pasada, clientes míos empezaron a mandarme la captura de pantalla, así que cuando empecé a recibir mensajes de mis clientes no dude un segundo en anotarme para el concurso", acotó dicha participante. Y agregó: "Empecé a hacer pan dulce hace un mes exactamente, en mi vida lo había hecho, cuando logré lo que realmente quería, me largué a la venta; mi objetivo era vender 30 unidades desde el 10 de noviembre que arranqué, hasta el 31 de diciembre, solo quería vender eso y ya era mucho para mi, pero el objetivo lo cumplí en menos de 15 días: vendí los 30 pan dulces a los 15 días de largar a la venta, así que este premio quiero dedicarles a mis clientes y a los que siguen confiando en mis productos con los ojos cerrados: ´Simplemente Sublime´ sigue creciendo gracias a la gente".



"No soy repostera profesional, hay una historia detrás de esto por lo cual me hizo empezar, y acá estoy a un año y medio de hacer producción de alfajores; de a poquito me voy perfeccionando con cursos online, muy de a poquito, porque los hijos me demanda mucho tiempo y me gusta hacer las cosas bien y que la gente disfrute de lo que hago", resaltó la ganadora.