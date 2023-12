Los remises aumentan a 800 pesos la tarifa mínima

Lunes, 18 de diciembre de 2023

Para ese sector, será la segunda variación en menos de un mes. La inflación de más del 50% en los combustibles, aplicada en lo transcurrido de diciembre, impactó de lleno en todo el transporte liviano. En enero, la tarifa mínima costaba 250 pesos.

Los remises capitalinos aplicarán hoy una nueva suba en su tarifa. Tal como lo anticipó época, la mínima pasará de 570 a 800 pesos (+230 pesos=40%). El vocero del sector, Juan Castillo, dijo que esta medida atiende a la abrupta inflación registrada en la nafta y el gasoil (+50%) en lo que va de diciembre y al encarecimiento constante de repuestos y otros insumos.



"No entendemos por qué este gobierno decidió devaluar a esta altura del año (el peso cayó un 54% la semana pasada). Si veníamos mal, esto fue un nuevo mazazo. Es el cierre de un año muy difícil para todas las personas que, día a día, salen a trabajar y no saben con qué nuevos precios se van a encontrar. En las últimas semanas, hubo una catarata de alzas", dijo el referente.



En esa línea discursiva, el titular de la Asociación de Remises remarcó que "esta vez, prácticamente todas las agencias implementarán el nuevo cuadro tarifario en simultáneo, porque las últimas variaciones en los combustibles de lleno en la rentabilidad del sector".



El parque automotor de los remises de la ciudad cuenta con 1.700 móviles, los que operan agrupados en 24 agencias distribuidas a lo largo y ancho de la ciudad.



Progresión

Será la sexta suba del ciclo, ya que en marzo la mínima pasó de 250 a 300 pesos; en mayo de 300 a 350 pesos; en julio llegó a 400 pesos; en septiembre a 470 pesos y el 20 de noviembre a 570 pesos y ahora, llegaría a 800 pesos. De este modo, de no mediar cambios, la mínima se encareció durante este año 550 pesos (220%).