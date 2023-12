Hay colectivos urbanos postergaron la paralización Sábado, 16 de diciembre de 2023

El Ministerio de Infraestructura anunció que desembolsaría parte de los fondos adeudados. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, el dinero no fue acreditado.

Ayer por la tarde, cuando faltaban solo unas horas para la paralización, en todo el interior del país, del servicio nocturno de transporte público de pasajeros, el Gobierno Nacional anunció que desembolsaría parte de la deuda que mantenía con las empresas. Tras la promesa (que no se efectivizó hasta el cierre de esta edición), se postergó la medida hasta el lunes.



A media tarde, el Ministerio de Infraestructura de la Nación, que conduce Guillermo Ferraro, informó que se liberarían pagos adeudados al transporte automotor de pasajeros. En noviembre, a través de la Resolución 608/2023 del Ministerio de Transporte, se había aprobado un refuerzo al Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país. Este fondo tiene como objetivo compensar a las provincias y municipios por los costos de los servicios de transporte público de pasajeros, a fin de garantizar su accesibilidad y sustentabilidad. El refuerzo aprobado por la resolución asciende a un total de $6.000 millones, y fue distribuido de la siguiente manera: $1.000 millones para el mes de octubre, $2.500 millones para el mes de noviembre y $2.500 millones para el mes de diciembre.



De todas maneras, este monto es solo parte de lo que el Gobierno nacional adeuda, según los convenios rubricados. De acuerdo a lo señalado por los empresarios, la deuda total asciende a $21.000 millones.



La controversia se da en medio de la discusión por la continuidad, o no, de los subsidios nacionales. Una proyección de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor señaló que sin los subsidios, el boleto de colectivo promedio podría dispararse a 797 pesos, a partir del 1 de enero.