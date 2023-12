Corrientes Capital

Reducción del transporte público en Corrientes

Viernes, 15 de diciembre de 2023



El secretario General de FATAP la medida empezará a regir desde este viernes. Pero desde las 21.30 horas habrá paro de ERSA. Asimismo se pudo saber que la empresa Turismo Miramar sí prestará servicio normal.



Los propios transportistas advirtieron, a través de un comunicado, que la "paralización paulatina de los servicios" obedece principalmente a la falta de fondos para hacer frente a los compromisos salariales y al fuerte impacto del último paquete económico nacional en el combustible y otros costos operativos.



Si bien la FATAP aclaró que no se trata de un paro de actividades, advirtió que la "paralización paulatina de los servicios" se debe a la falta de fondos para hacer frente a los compromisos salariales y al impacto del último paquete económico nacional.



"No puede quedar el esfuerzo solamente en un sector del interior con diferencias en materias de beneficios en cuanto a subsidios nacionales, como vienen siendo castigados en mucho tiempo y encima sumarle esta devaluación", afirmó Gustavo Larrea, secretario general de FATAP.



Respecto al futuro, el dirigente advirtió que "el escenario es de emergencia, sin duda", y que "el sistema entra en un escenario de emergencia complicado". Asimismo, dijo que "en el corto plazo tenemos que asumir compromisos salariales y cada vez se hace más complicado de hacer".



Sobre las medidas anunciadas, Larrea reconoció que se trata de "lo mínimo y impensable", pero que "tiene que hacer efecto" para preservar el sistema. No obstante, pronosticó "el inicio de una situación de crisis absoluta del sistema" de transporte en el interior.



Entre las medidas anunciadas se incluye la reducción de los servicios "a los mínimos operativos indispensables" y la suspensión de todas las frecuencias nocturnas después de las 21.30.