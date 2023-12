Corrientes Capital

Juzgarán a nueve militares por la muerte del soldado Matías Chirino

Viernes, 15 de diciembre de 2023



Siete de ellos están acusados de “homicidio con dolo eventual” en perjuicio del joven cordobés que fue sometido a vejaciones y maltratos tras su llegada al cuartel.



El Juzgado Federal de Paso de los Libres elevó a juicio oral la causa por la muerte del subteniente del Ejército Argentino Matías Ezequiel Chirino, ocurrida dentro del Casino de Oficiales del Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres, en junio de 2022, en el marco de una "bienvenida" o "ritual de iniciación", en la que lo obligaron a beber alcohol en exceso, realizar ejercicios extenuantes y sumergirse en una pileta.



En el requerimiento de elevación a juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal, los acusados Rubén Darío Ruiz, Claudio Andrés Luna, Hugo Martínez Tárraga Reclus, Exequiel Emanuel Aguilar, Darío Emanuel Martínez, Luis Facundo Acosta y Gerardo Sebastián Bautista fueron considerados coautores del delito de “homicidio simple con dolo eventual” de Chirino y “abuso de autoridad” en perjuicio de otros dos subtenientes. Además, Claudia Daniela Cayata y Franco Damián Grupico fueron imputada e imputado como partícipes secundarios de ambos delitos.



Si bien la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes -en línea con los recursos que habían realizado el fiscal general subrogante Carlos Schaefer y el fiscal federal Martínez- dispuso en septiembre la prisión preventiva de siete militares, las detenciones no se hicieron efectivas porque esa resolución no se encuentra firme debido a que las defensas la recurrieron ante la Cámara Federal de Casación Penal. En el requerimiento, el MPF reiteró la solicitud de que fueran detenidos.



El caso



Al momento de solicitar la elevación a juicio, el fiscal federal Aníbal Fabián Martínez, señaló que se le imputa a los nueve militares haber causado la muerte de Chirino a través de distintas acciones y omisiones.



Indicó entonces que los imputados le impartieron tanto a Chirino como a otros dos subtenientes distintas órdenes arbitrarias y maltratos, que consistieron en obligarlos a ejecutar diferentes tareas denigrantes. En efecto, tuvo por acreditado que durante la noche del 18 de junio de 2022, cuando los tres tenían el estómago vacío, los obligaron a beber alcohol en exceso, para luego exigirles que se colocaran la ropa de gimnasia de verano y se sumergieran a la pileta del casino de oficiales, cuya agua se encontraba sucia y a baja temperatura. Les ordenaron además que dejaran sus teléfonos celulares sobre la mesa para que no contaran lo que ocurría.



En ese contexto, también les indicaron que cantaran y recitaran “la oración del soldado” y la misión del Ejército Argentino. Si se equivocaban, debían correr alrededor del quincho o hacer flexiones de brazos.



De acuerdo con la investigación, en el momento en que los tres nuevos subtenientes perdieron el conocimiento, los responsables los abandonaron en una de las habitaciones asignadas a uno de ellos. Chirino terminó en un colchón sobre el piso y sin una frazada, a pesar de las bajas temperaturas registradas aquella noche.



Cerca de las 06.00 de la mañana, el imputado Bautista llamó a la enfermera de guardia y le pidió que fuera hasta la unidad porque uno de los nuevos integrantes “se había pasado de alcohol”. De acuerdo con las constancias, a las 06.30 ingresó a la habitación y notó que Chirino no presentaba signos vitales, por lo que comenzó a realizar la reanimación mientras se decidía el traslado del joven al hospital San José de Paso de los Libres, donde se comprobó el fallecimiento.