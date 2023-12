Corrientes Capital

La Policía de la Sexta no quería tomar denuncia de Acoso Jueves, 14 de diciembre de 2023 Un hecho insólito sucedió en la Capital de Corrientes cuando el Personal de la Comisaría Sexta en un principio no quiso tomar la exposición de una mujer por "Acoso Sexual". Indicaron que "No era un delito penal", (desconocían el articulo 108 C.P.P). Pero la mujer regresó con el artículo en mano para que le tomen la denuncia.

La denunciante llegó hasta la dependencia policial Sexta para contar lo ocurrido. Sin embargo, en un principio no le habrían tomado la exposición por "no tratarse de un delito penado", según le manifestaron los efectivos.



Al respecto, Ángeles señaló que "quiero dar a respetar mis derechos no solo como mujer sino como ciudadana, porque el acoso aunque sea virtual, es algo grave".



La mujer se sintió vulnerada y dejó de manifiesto ante los uniformados que su derecho debía ser tomado en cuenta. Para ello llevó por escrito el articulo respectivo sobre hostigamiento digital y presentó para ello capturas de imágenes en cuyas conversaciones dejaba en evidencia la veracidad de su relato.



Vale recordar que en el Articulo 108, del capitulo 7 de Identidad Digital, del Código Procesal Penal (CPP), expresa que el hostigamiento digital debe ser reprimido con prisión de seis meses a dos años a la persona que hostigare a otra mediante cualquier uso de medio digital cuasándole un daño a su intimidad, privacidad, dignidad, imagen y honor.



El hostigador finalmente fue demorado por los policías, pero para eso primero la pareja de la víctima le dio primero una paliza para que no vuelva a acosar a la mujer denunciante. El hecho sucedió en avenida Armenia de esta ciudad.



El sujeto fue trasladado hasta la comisaría jurisdiccional en la que quedó a disposición de la autoridad judicial en turno. En tanto, continuaron con las actuaciones del caso.



hostigamiento digital a través de la plataforma de mensajería "Whatsapp". El individuo operaba de manera clandestina, ya que no se daba a conocer con nombre y apellido. Fue denunciado por Angeles, quien publicó en redes sociales su número de teléfono personal tras ser damnificada por la creciente del Paraná. Había pedido ayuda para reconstruir su casa.



Con las excusa de colaborar con la perjudicada, con donaciones para ayudarla a reconstruir su vivienda a causa de la creciente del río Paraná, el denunciado solicitó imágenes íntimas. Esa fue la manera de poder acercarle los recursos que prometía en los mensajes de texto.



Luego de este escenario, Ángeles habría congeniado junto a su pareja un encuentro con esta persona para poder identificarlo y ponerle fin al acoso que estaba sufriendo. Al concretarse la reunión y llegar a identificar al individuo, el novio procedió a increparlo y a propinarle una serie de golpes de puño.



"A mí me temblaban las patas (sic), pero yo sabía que no estaba sola, ya que él (por su pareja) me da seguridad", comentó Ángeles A.



Testigo de lo que estaba ocurriendo, un guardia de seguridad de la zona alertó a las autoridades del área de la riña desatada a la altura de avenida Armenia y Chacabuco, quienes intervinieron en el lugar, llevando demorado al supuesto acosador virtual.