Llegó listas de precios con fuertes aumentos en canasta básica

Jueves, 14 de diciembre de 2023

La mayoría de los productos con incrementos son los de primera necesidad, como alimentos y artículos de limpieza. Empresarios esperan que en los próximos días pueda volver a modificarse a partir del encarecimiento del combustible.

El contexto de incertidumbre económica, sin dudas, repercute en todos los sectores y trae consecuencias directas en el bolsillo de los consumidores. En los últimos días, mayoristas correntinos reciben productos esenciales, como alimentos y de limpieza, con fuertes incrementos.



República de Corrientes dialogó con Maximiliano Beigbeder, presidente de la Cámara de Mayoristas y Distribuidores del NEA, quien comentó que "hay una disparidad en los costos, por ejemplo: hay empresas que ya la semana pasada aumentaron cerca del 60 %, otras 80 % y las demás, entre 25 % y 30 %".



Algunos de estos precios se actualizaron ayer. "Está compleja la situación, pero vamos a ver cómo sigue. Hay mucha gente esperando para ver cómo se acomoda todo. El aumento del combustible en los fletes también tendrá un impacto, seguramente", comentó el empresario.



Muchos de los productos afectados son alimentos y elementos de limpieza: "Más que nada se modificó el aceite, la harina y todo lo que entraba dentro de la canasta de Precios Cuidados. Había mucha diferencia entre este programa y los precios reales".



A su vez, Beigbeder aseguró que no hay una sola empresa que no haya tenido una suba en sus productos, aunque algunos en mayor y menor medida.



Mayoristas y minoristas

Semanas atrás, los mayoristas no estaban recibiendo los pedidos de los fabricantes debido a la inestabilidad económica. Ahora, sin embargo, "no hay problemas hasta el momento, hay algunas que venían reteniendo, pero ahora empezaron a entrar los productos".



"Hay que ver que variación en el aumento es la que nos van a pasar dentro de los próximos días", agregó. Con respecto a la relación con los comercios minoristas, dijo: "Antes vendía mucha más cantidad. Ahora, se pierde muchísima plata y es imposible de reponer".



"Hay comercios que pueden guardar y seguramente lo hacen, por ahí pasa la cuestión, poder aguantar la situación no vendiendo porque perdés menos que si vendés", añadió.



Y reflexionó: "La verdad, es muy difícil hacer una planificación, ya no hablamos de un mes, hablamos de una semana".