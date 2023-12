"Ajustes Milei" fuerte impacto en el bolsillo argentino y no en el sector privado Miércoles, 13 de diciembre de 2023 El anuncio de Caputo era esperado con gran ansiedad por los argentinos, luego de que Milei dijera en su primer discurso como presidente, el domingo, que pretende recortar 5% del gasto público. "A diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado", prometió en ese momento. Sin embargo, varios de los puntos anunciados por Caputo afectarán directamente al bolsillo de los argentinos.



En especial la duplicación del valor del dólar oficial -y consiguiente devaluación del peso- que, según la mayoría de los economistas, llevará a un aumento de la inflación, que hoy ya supera el 140% anual.



Otra medida que afectará a muchos ciudadanos es la reducción de los subsidios a la energía y el transporte, ya que esta ayuda estatal en la actualidad representa el mayor porcentaje del valor del boleto de tren, subte y autobús, y mantiene bajos los precios del combustible y las tarifas de los servicios, como luz, gas y agua.



Sin embargo, el ministro no dio detalles de cuánto ni cómo se reducirán los subsidios, que en los últimos años se convirtieron en uno de los mayores gastos del Estado (y unas de las principales causas del actual déficit).



La preocupación de muchos es que ocurra otro "tarifazo", como el que llevó a cabo en 2015 el gobierno de Mauricio Macri, del cual Caputo era el encargado de Finanzas.



Sin embargo, Caputo dijo que su última medida, que amplía la ayuda social, ayudará a reducir el impacto de estos anuncios sobre los más pobres.



En su anuncio de este martes, Caputo enumeró las 10 primeras medidas que adoptará el gobierno de Milei:



1.- No renovar los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia.



2.- Suspender la publicidad institucional del gobierno nacional por 1 año.



3.- Reducir los ministerios de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54, recortando en más del 50% los cargos jerárquicos de la política y el 34% de los cargos políticos totales del Estado nacional.



4.- Reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias.



5.- No licitar más obra pública nueva y cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado.



6.- Reducir subsidios a la energía y al transporte, y en particular al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



7.- Mantener los planes de ayuda social Potenciar Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto del 2023.



8.- Establecer el tipo de cambio oficial del dólar en 800 pesos (esto supone una devaluación de la moneda argentina de más del 50%).



9.- Reemplazar el sistema de permisos de importaciones por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación de licencias.



10.- Duplicar la asistencia que se da a la familias a través de la Asignación Universal por Hijo y aumentar la tarjeta alimentaria en un 50%.



Incógnitas

Muchos de los anuncios realizados durante el breve mensaje de Caputo, que duró apenas 18 minutos, generaron más incógnitas que certezas, dado los pocos detalles.



Además de cómo será la quita de subsidios, tampoco se sabe el valor de los recargos que aplicará el gobierno sobre la compra de dólares (hoy para comprar billetes verdes en el mercado legal los argentinos deben pagar dos tasas diferentes).



Algunos analistas estiman que, con la nueva cotización, si se suman los recargos, comprar un dólar oficial costará casi el doble que comprarlo en el mercado negro, donde el llamado “blue” este martes cotizó un poco por encima de los 1.000 pesos.



Otra incógnita que preocupa es si los anuncios generarán, el miércoles, una disparada de este dólar paralelo, que es el que utilizan la mayoría de los argentinos como referencia de valor, en especial debido a la dispersión de precios causada por la alta inflación.



Algunos expertos en prensa advirtieron que la suspensión por un año de la llamada “pauta oficial” (la publicidad institucional del gobierno en medios), provocará una crisis en el sector, llevando a despidos y cierres.



En tanto, el congelamiento de la obra pública también podría dejar sin empleo a unas 250.000 personas, según el sindicato de la construcción.



El anuncio de Caputo no hizo referencia alguna a dos de las principales propuestas que hizo Milei durante su campaña: la dolarización y el cierre del Banco Central.



En ese sentido, el ministro explicó que sus medidas representan un “paquete de urgencia” y no un plan económico integral, que aún debe ser presentado por el nuevo gobierno.



Tras el anuncio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un comunicado en el que daba su beneplácito a las medidas.



“El personal del FMI acoge con agrado las medidas anunciadas hoy por el nuevo Ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo. Estas audaces acciones iniciales apuntan a mejorar significativamente las finanzas públicas de una manera que proteja a los más vulnerables de la sociedad y fortalezca el régimen cambiario", se lee en el comunicado del FMI.



"Luego de serios reveses políticos en los últimos meses, este nuevo paquete proporciona una buena base para futuras discusiones para volver a encarrilar el programa existente respaldado por el Fondo”, concluye.