Buscan a Pablito acusado de abuso sexual en el Ponce Miércoles, 13 de diciembre de 2023

La menor caminaba a un kiosco y en el trayecto la siguió un joven. "La arrastró a la oscuridad", tiene un golpe en la cabeza y está siendo asistida. Los familiares de Pablito amenazaron con quemarles la casa si no levantan la denuncia.

Una adolescente de 15 años fue víctima de una violación en un descampado del capitalino barrio José María Ponce, adonde fue de visita a la casa de una amiga, según denunció su madre.



El presunto ataque sexual ocurrió el viernes a la noche en un terreno deshabitado cercano a un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS).



La menor se encuentra "con tratamiento psicológico", además de acusar lesiones producto del abuso y de un golpe en la cabeza.



De acuerdo al testimonio que su madre realizó ante la Policía, el supuesto autor del ilícito sería un joven de 23 años alias "Pablito".



El sindicado abusador permanecía prófugo, aunque antes de darse a la fuga fue objeto de una paliza a manos de vecinos del barrio en el momento de ser buscado en su domicilio.



Desde la fuerza de seguridad explicaron que la denuncia fue registrada después de los incidentes y no de forma inmediata. Esto había facilitado que el sospechoso lograra irse de la zona.



Ayer, época mantuvo una entrevista telefónica con la madre de la adolescente.



La mujer, cuya identidad mantenemos bajo reserva, explicó pormenores de lo que habría sucedido aquella noche en el barrio Ponce a unas tres cuadras de Ruta Provincial 5.



"Ella fue hasta la casa de una amiga a eso de las 20. Después mi hija con su amiga salieron para ir a comprar a un kiosco y ese tal ‘Pablito’ (sic) comenzó a seguirlas", señaló.



El joven entonces "agarró del cuello a mi hija y la arrastró hacia el descampado cerca del CAPS. Su amiga volvió para la casa a contar lo que pasaba", agregó.



"A mi hija la llevó a la oscuridad, hizo que se golpee la cabeza contra un árbol y ahí la violó", dijo la mujer.



La denuncia radicada en la División de Delitos Contra la Integridad Sexual fue tomada como un "abuso sexual con acceso carnal", tal como lo corroboraría el respectivo estudio médico.



"Después de todo lo que pasó recibí amenazas de que si no retiraba la denuncia iban a venir a quemarme la casa", dijo la madre de la adolescente. Al respecto, explicó que la persona que realizó la intimidación sería del círculo familiar del acusado.



La menor recibió asistencia psicológica porque "está traumada", además de las lesiones propias del abuso como de los golpes.



El presunto responsable del delito continuaba con paradero desconocido.



En este sentido trascendió que alias "Pablito", según datos aportados por parte de la denunciante, estaría en el interior de la provincia.



Intervino la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas a cargo de Graciela Fernández Contarde.