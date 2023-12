Apareció el auto pero la conductora se fugó Miércoles, 13 de diciembre de 2023

La Policía ya la tiene identificada desde el viernes, pero extrañamente la Justicia aún no libró la orden de detención. El joven atropellado sigue grave.

La Policía halló en las últimas horas el automóvil Honda Accord, que el fin de semana atropelló a dos jóvenes en una motocicleta, hiriendo de gravedad a uno de ellos y luego se dio a la fuga. Su conductora aún no fue detenida, aunque ya está identificada.



Efectivos de la comisaría Quinta, con orden judicial, irrumpieron ayer en un estacionamiento privado ubicado en pleno centro de la capital correntina, por calle Quintana, entre Mendoza y Córdoba, a solo dos cuadras del municipio. La mujer de apellido Olaondo, de unos 70 años, que está sindicada como la conductora del vehículo lo ocultó inmediatamente después de atropellar a dos jóvenes a bordo de una motocicleta de 110 cc., justo en la rotonda de la avenida Poncho Verde de la capital correntina.



Según indicaron fuentes oficiales, el seguimiento de las cámaras de seguridad tras el choque, además del aporte de datos de un anónimo, habrían sido claves para localizar el vehículo que estaba dentro del gigantesco galpón céntrico. El Honda, todavía presentaba las serias averías de su parte frontal provocadas por el violento impacto.



"El auto se metió en velocidad. Para cuando los chicos que circulaban en la moto advirtieron el auto, ya era tarde y los impactó con mucha violencia. Uno de ellos alcanzó a saltar, pero el conductor no tuvo la misma suerte y sufrió todo el golpe. La mujer paró el auto a unos 50 metros, se bajó, miro lo que había hecho, se subió al auto y se dio a la fuga rápidamente", indicó un testigo del choque. El joven herido, de apellido Cabrera de 21 años, está siendo evaluado permanentemente. Según el parte médico de ayer, la presión del cerebro disminuyó. Los flujos de la cabeza son normales, lo que demuestra una muy leve mejoría. El muchacho además tiene un bloqueo neuromuscular que le impide moverse. Ayer también quitaron toda la sedación que tenía y esperan la evolución de las próximas 24 horas en torno a este avance.



Fuentes policiales indicaron a este medio que la conductora podría entregarse voluntariamente en las próximas horas.