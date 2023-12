Más de 9 mil correntinas se probaron el parche mamario

Sábado, 16 de diciembre de 2023



Los pads permiten detectar cambios de temperatura en la mama y advertir sobre alguna anomalía. Se visitaron instituciones como el Pelletier, el Banco de Corrientes y la Jefatura de Policía.





En el marco de la campaña para el diagnóstico precoz del Cáncer de Mama del Ministerio de Salud de la Provincia, 9.284 mujeres se hicieron la prueba de parches mamarios. La coordinadora de la Red Provincial de Cáncer de Mama, Karina Maidana, recordó que “se están colocando desde el mes de junio”.



“Se inició la colocación de manera paulatina comenzando con centros de mediana complejidad. En un primer momento eran 14 centros de salud en toda la provincia y actualmente son 47 centros de primer y segundo nivel de atención. Los parches se colocan no solo en la capital sino también en el interior, en los nodos de la red incluidos los nuevos que se incorporaron a partir de la colocación de parches”, indicó Karina Maidana.



Los resultados arrojaron 644 pruebas significativas, 7.030 no significativas y 1.110 pruebas inconclusas. Estas últimas, significan que por algún error de técnica o por alguna situación personal de la paciente la prueba no arroja ningún resultado y esos parches deben ser colocados nuevamente.



“Para la salud esto es algo muy importante, ya que nosotros veníamos alcanzando hasta 5.500 pruebas de screening anuales, que hasta el 2022, la realizábamos con mamografías y ecografías. Hoy en día eso se ha duplicado gracias a que existe una concientización de las mujeres para realizarse el control de salud anual. Vimos reflejado un aumento de controles de salud a tal punto que el screening mamográfico se realiza ahora en primera instancia con los parches mamarios. Tenemos 9.284 pruebas realizadas”, precisó.



La coordinadora de la Red, agregó que se prevé para el 2024 un aumento de diagnósticos tempranos y además aumentar las tareas de concientización para la realización de controles.



Buscar pacientes



“Con el tema de los parches, hemos proyectado este año trabajar con distintas instituciones. Hicimos acuerdos donde la Red de Cáncer de Mama asistía con el equipo de la Dirección de Obstetricia a colocar parches en instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas. Hemos trabajado en distintos ministerios como el de Desarrollo Social y el de Educación, así también en el Banco de Corrientes, en la Secretaría de Legal y Técnica de Gobernación y, en Registro de la Gobernación. La semana pasada con las internas del Instituto Pelletier, con mujeres del rectorado de la UNNE y de la Jefatura de Policía”, detalló Maidana y agregó que esta semana trabajaran con el personal policial del Instituto Pelletier en la colocación de parches mamarios.



En este sentido, destacó la particularidad de este trabajo interinstitucional que ha “consolidado al equipo de Salud Pública, que ha ido a buscar a las mujeres en su lugar de trabajo”.



Las mujeres que se colocaron los parches son aquellas que ingresaron al screening, de los 20 hasta los 69 años, y que son consideradas de riesgo debido a que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, antecedentes personales de cáncer de endometrio o cáncer de ovario, que cuentan con alguna patología mamaria o que tienen aumento de la densidad mamaria en los estudios que se realizan por ejemplo en mamografías y ecografías.



“Las mujeres que se han realizado las pruebas son las que tienen un riesgo aumentado de padecer cáncer de mama”, remarcó.



Los pads o parches mamarios



“Los parches o pads mamarios son dispositivos que utilizan un sistema termodinámico para captar las diferencias de temperatura que se producen en las mamas cuando existe alguna lesión relacionada con un cáncer incipiente. Lo que tiene, es la particularidad que, a partir de micro sensores térmicos, capta esa temperatura y luego hace una diferencia de la misma. Donde haya más temperatura, indica en qué lugar precisamente o área, puede haber un cambio en el tejido mamario normal”, explicó.



Indicó que en la capital se realizan pruebas en hospitales centrales a través de turnos programados. Al estar trabajando con mujeres de riesgo, “lo que se hace son estudios adicionales como mamografías y ecografías”. De la misma manera se trabaja en el interior “en los nodos de la Red” y “se asiste a la población vulnerable a través de operativos que se realizan en CAPS y, en la ciudad de Corrientes, también con otras instituciones”.



A la vez, resaltó que “todos los nodos se desempeñaron muy bien en la implementación de este método: hospitales de mediana complejidad y centros de salud de primer nivel”.



Los estudios son realizados por personal de salud entre ellos médicos, técnicos de servicio de mamografía de la provincia y licenciadas en obstetricia. También personal de farmacias que se integraron al equipo y personal de enfermería.