Hay contaminación en un arroyo correntino

Martes, 12 de diciembre de 2023



La urgente situación afecta a más de 4.000 niños que padecieron enfermedades a causa de esta contaminación. El hecho sucede en Corrientes Capital, en los barrios Quinta Ferré y Sol de Mayo.



Se trata del arroyo Santo Domingo, que atraviesa esa zona norte de la ciudad de Corrientes. El Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) contribuyó a un proyecto de intervención académica en los barrios Quinta Ferré y Sol de Mayo y realizó un análisis bacteriológico en el lugar.



Reconocieron la presencia de bacterias que generan las siguientes patologías: gastroenteritis, calambres abdominales, diarrea y colitis hemorrágica infecciones en tracto urinario; neumonías, infecciones respiratorias; infecciones en tejidos blandos y heridas de la piel. Estas afectan más a personas inmunodeprimidas, diabéticos, recién nacidos, etc.



A su vez, la Escherichia Coli y Enterococcus Feacalis detectadas, constituyen el grupo de indicadores de presencia de materia fecal en el agua (por vertido directo de desagües cloacales). Estos microorganismos también están presentes en el tracto intestinal de animales de corral y otros, cuyo excremento puede transmitir bacterias al agua, la cual entra en contacto con las personas.



Las problemáticas de salud expuestas se repiten en todos los antecedentes analizados y entrevistas, lo que implica que estas problemáticas de salud afectan a la población del entorno del Arroyo desde hace más de 10 años.



El arroyo recoge desagües pluviales, desechos cloacales y residuos sólidos de diferentes barrios aguas arriba. Asimismo, se han mencionado algunas características del agua en determinados momentos, que darían indicios de presencia de químicos (posiblemente asociados a industrias o comercios aguas arriba).



La toma de muestras del agua del arroyo Santo Domingo se efectuó el 8 de noviembre de 2021 y fue procesada por integrantes del equipo pertenecientes al Instituto de Medicina Regional (ubicado en la provincia del Chaco).



Condiciones ambientales



Los residuos sólidos acumulados en el Arroyo se vinculan con los problemas de drenaje de las aguas pluviales por obstrucción. A su vez, existe un sistema de recolección de residuos deficitario y prácticas vecinales que no cooperan en relación a la basura. Estas condiciones, a su vez, promueven la reproducción de vectores de diversas enfermedades como la leptospirosis o el dengue, lo que se vuelve más riesgoso cuando el agua llega a las viviendas en momentos de lluvias copiosas.



El equipo académico aclaró que la necesidad de este análisis fue pensada frente a la incertidumbre existente en relación a las condiciones de contaminación del agua del arroyo, su composición e implicancias en la salud. Subrayaron que si bien vecinas/os y profesionales de los Centros de Salud más cercanos asociaban los problemas de salud a la contaminación del curso de agua, hasta este momento no había informes precisos que lo constataran.



Testimonios



A partir de este estudio, observaron que los síntomas y padecimientos mencionados por vecinas y vecinos (que afectan principalmente a niños/as) se corresponden directamente con los agentes contaminantes identificados en el análisis bacteriológico del agua. En general, aquello que han mencionado con mayor frecuencia las personas entrevistadas es una gran dificultad para respirar debido a los malos olores.



Por otra parte, la entrevistada C reconoció la recurrente tos de los hijos, tanto como problemas respiratorios: "los niños viven enfermos", manifestando sus frecuentes visitas al Centro de Salud. Además, un entrevistado expresó que en momentos de calor “se levanta un vapor del agua que es contaminante”.



A su vez, otro entrevistado mencionó pústulas y ronchas en sus propias piernas. Recalcó que él mismo debe meterse en el Arroyo para limpiarlo y posibilitar el escurrimiento.



Asimismo, la entrevistada E mencionó que una de las problemáticas más importantes de la zona son “granos en la piel de los niños”. En este mismo sentido, la entrevistada G, trabajadora de salud en un CIC cercano, expuso que: "[los niños] cómo se meten al agua les salen granos" (...) "se les hace unas pústulas y hay antibióticos que no resultan... y se sanan, se le hace un tratamiento dando los antibióticos correspondientes y vuelven con el mismo problema otra vez".



En consonancia con ello, durante el mapeo colectivo que realizaron el año pasado, estas problemáticas volvieron a ser mencionadas por vecinos y vecinas. Un miembro de la Red Vecinal Zona Norte relató que él mismo contrajo una infección, la cual inicialmente los médicos atribuyeron a un tumor cancerígeno, requiriendo cirugía, pero luego determinaron que la infección podría haberse generado por una bacteria proveniente del zanjón. Esta persona manifestó picazones y refirió que su esposa contrajo cáncer en dos oportunidades; en todos los casos, asociando los padecimientos con las condiciones del Arroyo.



Basura



La inexistencia de recolección de residuos domiciliarios en la zona cercana al arroyo contribuye a la acumulación de residuos sólidos urbanos en todo el sector, tanto en los bordes como en el Arroyo mismo. Producto de esto, se genera el estancamiento del agua por la acumulación de bolsas de residuos y otros objetos, lo que propicia un ambiente para la reproducción de diferentes tipos de microorganismos y bacterias que, como se ha desarrollado, son causales de una serie de patologías que afecta sobre todo a poblaciones con enfermedades de base, niños, ancianos y pacientes inmunodeprimidos.



El equipo académico resaltó que la obstrucción del Arroyo propicia su desborde en momentos de lluvias intensas, derivando en que el agua llegue hasta algunas viviendas y acarree con ella microorganismos y bacterias que son potenciales causales de diversas enfermedades. Además, esta acumulación de residuos propicia la reproducción de diferentes vectores de otras enfermedades, como ser mosquitos, ratas, ratones, etc., cuyos excrementos además profundizan la situación mencionada previamente.



Advirtieron con preocupación que lo mencionado por vecinas/os respecto del color rojo del agua en ciertos momentos, y el vapor en días calurosos, no guarda relación directa con sustancias orgánicas, por lo que se presume que estos fenómenos podrían deberse al vertido de sustancias químicas aguas arriba del sector de toma de la muestra.



"Hemos arribado a esta inferencia a partir de tener en cuenta que, en condiciones normales, para que el agua se evapore (como mencionan vecinos/as) sería necesaria una fuente muy alta de calor; sin embargo, ante la ausencia de dicha temperatura, se presume que ciertos químicos más volátiles que el agua podrían ser los causantes del vapor", explicaron.



Salud



En el informe también mostraron que los resultados del análisis bacteriológico y los fragmentos de entrevistas expuestos anteriormente, coinciden con los valores arrojados en los registros de consultas de las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS), tal como lo indican los Informes Dinámicos de Consultas por Patologías de la Municipalidad de Corrientes.



Encontraron una correspondencia entre los relatos de las personas entrevistadas, quienes afirman asistir a las SAPS Quinta Ferré e Itatí, y los datos referidos a consultas por patologías en el período entre enero de 2020 y enero de 2022. En dicho período, en la SAPS Quinta Ferré se registraron 4.763 consultas, de la cuales un 14% responde a infecciones agudas de las vías respiratorias, ubicándose ésta como la segunda problemática más recurrente.



En la SAPS Itatí, por su parte, se registraron 8.401 consultas, siendo las infecciones agudas de las vías respiratorias el motivo de consultas más frecuentes (18%), a la par que se destacan, en tercer lugar, las anemias nutricionales (9%), en sexto lugar, las artropatías infecciosas (6%), en séptimo lugar, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias (4%) y en noveno lugar, las infecciones en la piel y tejidos blandos (4%).



En consonancia con ello, un informe realizado en 2016 por la Cruz Roja expone un Calendario Estacional del Barrio Quinta Ferré, que da cuenta de la presencia de diferentes enfermedades respiratorias, tales como gripe, broncoespasmo y asma, que podrían asociarse a la contaminación del arroyo y a precarias condiciones habitacionales. A su vez, dicho informe evidencia el desarrollo de problemáticas infecciosas, gastrointestinales y de la piel, pues señala la existencia de parasitosis, pediculosis, micosis, pique y diarrea a lo largo de todo el año, con un incremento durante el verano.