Andaba suelto y tenía domiciliaria con tobillera

Martes, 12 de diciembre de 2023



Un delincuente con antecedentes y con un proceso abierto por robo, que debía estar guardando prisión domiciliaria, fue capturado -en estado de excitación por el consumo de estupefaciente- por efectivos del GRIM 2, cuando acechaba a vecinos.



Traía colocada su tobillera electrónica, que al parecer no funcionaba, ya que no sería la primera vez que sale de su domicilio para amedrentar a las personas, según los moradores del barrio.



Ayer, poco antes del mediodía, los efectivos del GRIM 2 se encontraban patrullando el interior del barrio Costa Esperanza, cuando fueron alertados de la presencia del sujeto. Andaba acechando a sus vecinos y cuando lo demoraron ni siquiera llevaba documentación consigo, pero terminó dando su identidad y al ponerlo en la base de datos se encendieron las alarmas.



Se trata de un joven de nombre Jesús N. M., de 23 años, y con historial de robos y hurtos. Precisamente, una de esas causas es la que lo tiene, por orden judicial, con prisión domiciliaria, ya que debido a la saturación de detenidos en la Unidad Penal N°6, no pudo ser alojado allí. Para sorpresa de los uniformados, el malviviente llevaba colocada su tobillera electrónica relacionada a una causa por robo calificado del que aguarda la concreción del juicio. Mientras tanto, se pasea por el barrio haciendo de las suyas y violando la medida judicial. Ahora quedó detenido y alojado en la comisaría 18 a disposición del fiscal en turno.