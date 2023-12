Milei asumió la Presidencia y anunció ajuste estatal

Lunes, 11 de diciembre de 2023

Discurso completo del Presidente Javier Milei hacia la ciudadanía desde las escalinatas del Congreso; qué dijo sobre los piquetes, el Rodrigazo y los meses que vienen.



Javier Milei asumió como presidente, el domingo 10 de diciembre. En ese contexto, el líder de La Libertad Avanza decidió dar su primer discurso como mandatario desde las escalinatas del Congreso hacia la multitud que se acercó para celebrar con él este suceso histórico. “Hoy comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso”, anunció en su discurso.



¿Qué dijo Javier Milei en su primer discurso como presidente?

En este contexto, Milei señaló que “ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros”. Tomó ese momento para hacer un balance del estado del gobierno que dejó Alberto Fernández y adelantó algunas de las medidas que realizará en su mandato, como un fuerte ajuste fiscal.



“No hay alternativa al ajuste y al shock. Impactará de modo negativo sobre la actividad, el empleo, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá estanflación, pero no es algo muy distinto a los últimos 12 años. Este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de la Argentina”, expresó el Presidente.



Javier Milei reveló que habrá un ajuste fiscal que “será equivalente a 5 por ciento del PBI que caerá sobre el sector público”. Señaló en varias oportunidades que “no hay plata”, por lo que hizo hincapié sobre la importancia de recortar los gastos estatales.



En tanto, el economista remarcó: “No hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. Todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los de shock -menos el de 1959- fueron exitosos. Si un país carece de reputación, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal”.



Además, hizo mención de la liberación del dólar, una de las principales promesas de su campaña electoral. “El cepo cambiario, otra herencia de este gobierno, no solo constituye una pesadilla social y productiva, sino que además que el sobrante del dinero hoy es el doble del que había en la previa del Rodrigazo. El Rodrigazo multiplicó por seis la tasa de inflación; un evento similar significaría multiplicar la tasa por 12. Y dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300% podríamos pasar a una tasa anual de 3600%. A su vez, dada la situación de los pasivos del Central, la cual es peor que es la que había en la hiperinflación, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con eso elevar a la inflación a niveles de 15.000% anual. Esa es la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15.000% anual que vamos a luchar con uñas y dientes para erradicarla”, puntualizó el economista. En ese sentido, indicó que “es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central”.



Por otro lado, Milei adelantó que no tendrá tolerancia con los piquetes: “Este nuevo contrato social nos propone un país distinto en el que el Estado no dirija nuestras vidas. El que corta, no cobra”. Asimismo, apuntó: “Aquellos que quieren utilizar la violencia o la extorsión para obstruir el cambio se van a encontrar con un presidente de convicciones inamovibles que utiliza todos los resortes del Estado para avanzar en los cambios que el país necesita. No vamos a claudicar, no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir. Vamos a avanzar con los cambios que el país necesita”.



“Habrá estanflación, es cierto, pero no es algo distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Habrá luz al final del camino”, dijo también Milei. Y concluyó: “Que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Será difícil, pero lo vamos a lograr. Viva la libertad, carajo”.



Al terminar su discurso, Milei subió a un descapotable negro junto con su hermana Karina, para recorrer los dos kilómetros que separan al Congreso de la Casa Rosada, sede de la presidencia, donde juramentará a sus ministros. Algunos tramos los hizo a pie, y se detuvo por momentos a saludar a la gente y también a acariciar a un perro.