ERSA amenaza con dejar de operar y despedir a 1.000 trabajadores

Viernes, 8 de diciembre de 2023



ERSA, la empresa de transporte que cuenta con el 82 % de las líneas y ramales de la ciudad, anunció mediante un comunicado que dejará de operar en Corrientes Capital, despidiendo a cerca de 1.000 trabajadores.





"El incumplimiento de los contratos de concesión del servicio público de transporte por automotor de pasajeros urbanos y suburbanos de la Ciudad de Corrientes, que determinan los ingresos de las operadoras del servicio, ha tornado materialmente imposible la ejecución de los mismos", señalaron.



Luego agregaron: "Las tarifas fijadas desde el inicio de la concesión no han respondido a las claras normas del contrato porque no se han establecido en función de los costos reales de la operación. Ello generó permanentes déficits que dieron lugar a numerosas presentaciones, en ese sentido, al poder concedente".



"Desde hace tiempo, no está garantizada la sustentabilidad de un sistema que requiere previsibilidad e ingresos suficientes para mantener la regularidad y continuidad de los servicios", señaló el comunicado.



Sobre el final, el comunicado indica: "El grupo ERSA, fundado el 26 de octubre de 1963, luego de prestar ininterrumpidamente sus servicios a nuestros conciudadanos durante 60 años, decidió finalizar sus operaciones en la ciudad de Corrientes. Esto significará el cese de casi 1.000 puestos de trabajo".



La amenaza empresarial llegó en medio de un paro llevado adelante por la UTA, debido a que las firmas de transporte no les habían abonado la totalidad del sueldo, algo que viene repitiéndose desde hace tiempo.



Casualmente, la medida de fuerza de los trabajadores le sirvió de puntapié a la empresa para salir -otra vez- a pedirle más plata al Estado.



Ahora será momento de que ERSA avance con el proceso legal para desvincularse y el Municipio deberá llamar a licitación para que otra compañía se haga cargo de un servicio siempre criticado por los usuarios.