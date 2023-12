Marco Lavagna continuará al frente del Indec

Jueves, 7 de diciembre de 2023



Por medio de un comunicado oficial, el presidente electo aseguró que con la decisión “se establecerá una nueva política de Estado, en la que el Indec será un organismo técnico despolitizado”



A través de un comunicado oficial, el presidente electo Javier Milei confirmó que Marco Lavagna continuará al frente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) durante su gestión.



“Sus equipos están trabajando en un proyecto que dotará al organismo de autonomía y autarquía para que deje de funcionar bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación”, justificaron.



“De esta manera, se establecerá una nueva política de Estado, en la que el Indec será un organismo técnico despolitizado”, agregaron en el comunicado.



Por el momento, no se confirmó si se mantendrá sólo a Lavagna o si continuará todo el equipo que hoy conforma el organigrama del Indec.



La carrera política

Lavagna es licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina e inició su camino dentro de la administración pública en 2015, cuando ingresó al mundo legislativo. Antes se había desempeñado en el sector privado, donde se destacó como director de la consultora Ecolatina.



En ese rol y por medir la inflación de manera privada durante el último gobierno de Cristina Kirchner, fue multado –junto a otras consultoras y empresas privadas de medición– por el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Su caso llegó a la Corte Suprema y fue absuelto.



En el período comprendido entre 2015 y 2019, ocupó el cargo de diputado nacional representando a la Ciudad de Buenos Aires. Durante este tiempo, asumió el rol de vicepresidente segundo tanto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda como en la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria. Además de su labor parlamentaria, impartió clases en la Universidad del Salvador y en la UCA. Asimismo, cuenta con experiencia como especialista en la formulación de planes y programas estratégicos destinados a empresas privadas y entidades gubernamentales.



Desde el 2019 se desempeña como Director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).



La polémica en las elecciones

En el marco de las elecciones de este año, Lavagna se vio envuelto en una polémica que derivó en el pedido de renuncia de parte de algunos referentes de la política.



El punto de conflicto fue la decisión de postergar la publicación del IPC de abril al día 15 de mayo, tres días después de lo previsto originalmente en el calendario. El organismo estadístico había anunciado que la publicación se demoraría al lunes 15 para cumplir con la veda electoral de las provincias que votan el día anterior.



Sin embargo, ante la “catarata” de críticas y por pedido de Sergio Massa, Lavagna decidió dio marcha atrás y el informe se publicó en la fecha que había sido establecida en primera instancia.



“Consideramos que es una buena práctica no dar información estadística en medio de la veda pero, dada la controversia ocasionada, las cuatro fechas se mantendrán en su esquema establecido originalmente”, señaló Lavagna en esa ocasión, a través de su cuenta de X.



Si bien el Indec argumentó su intención de no influir durante la veda, distintas voces hicieron llegar su rechazo a la decisión y lo consideraron una forma de ocultar los datos de la inflación. De hecho, también lo vincularon a la manipulación de estadísticas sobre la inflación que ocurrió durante los gobiernos kirchneristas, algo que el propio Lavagna cuestionó durante su paso por Ecolatina.



Visita esperada

En el mismo comunicado en el que se confirmó a Lavagna como director del Indec, el equipo del Presidente Electo informó que el empresario multimillonario Elon Musk se comunicó en la tarde de hoy con Javier Milei para felicitarlo por su victoria y para ponerse a disposición, con el fin de colaborar en la defensa de las ideas de la Libertad.



“Asimismo, comunicó su interés en viajar a la Argentina con el objetivo de reunirse personalmente con el Sr. Javier Milei”, cierra posteo.