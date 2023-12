Un grupo radical sostiene: “No se puede ser gobierno y oposición a la vez”

Son legisladores que responden a Facundo Manes y conformaron el espacio Acuerdo Cívico. Expresaron duras críticas al desembarco de Patricia Bullrich y Luis Petri en el gobierno de La Libertad Avanza.



El desembarco de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio -integrada por Patricia Bullrich y Luis Petri- al Gabinete de Javier Milei fue la gota que rebalsó el vaso para que un grupo de diputados bonaerenses radicales decidieran romper con el bloque y conformar un nuevo espacio en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.



En el tramo final de las negociaciones para la conformación de las cámaras, este miércoles por la noche los diputados provinciales Claudio Frangul (La Plata), Matías Civale (Tandil), Nazarena Mesías (Lanús), Viviana Dirolli (Salto) y Julio Pasqualín (San Nicolás) de la Unión Cívica Radical y Natalia Dziakowski del GEN plantearon su decisión de formar bloque al que denominaron “Acuerdo Cívico (UCR-GEN)”.



Son legisladores bonaerenses que responden a Facundo Manes que desde hace tiempo vienen expresando sus críticas a los movimientos del PRO dentro de JxC, en especial de Mauricio Macri quien desde el inicio de la campaña coqueteó con Milei y de inmediato tras quedar Bullrich fuera del balotaje formalizó el pacto con el líder libertario; además de lamentar el capital político dilapidado en territorio bonaerense luego del triunfo de Juntos en las elecciones de medio término que se impuso Diego Santilli con un importante caudal de votos aportados detrás de la figura del neurocientífico.



Luego del 19 de noviembre comenzaron las discusiones y los debates puertas adentro para fijar posición con respecto a la nueva configuración de poder que ofrece la llegada al gobierno del economista de La Libertad Avanza en sociedad con un sector del PRO y del radicalismo.



“Con este gesto estamos tratando de dar un golpe en la mesa. Venimos de un proyecto eleccionario en donde Juntos por el Cambio no resultó competitivo, después del 2021 en el que se habían tenido un resultado electoral favorable. Somos coherentes con el rol que nos dio el electorado con el resultado de la elección de 2023 en donde pasamos a ser oposición”, plantearon desde el nuevo bloque conformado en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.



“A pesar de que manifestamos nuestra voluntad de unidad, la integración de la fórmula que compitió por Juntos al gobierno que asumirá en pocos días nos lleva plantear que no se puede ser gobierno y oposición a la vez”, señalaron al respecto de las designaciones de Bullrich y Petri en Seguridad y Defensa.



A través de un comunicado, desde Acuerdo Cívico expresaron su compromiso en esta nueva etapa a “discutir lo que se tenga que discutir y a garantizar la gobernabilidad tanto de los 28 municipios que administra la UCR y el GEN, como del gobierno provincial”. “Esta no es una construcción contra nada. Nuestros referentes no forman parte del gobierno nacional”, reafirmaron su posicionamiento.



“Estamos haciendo lo que debemos hacer: fijar nuestra identidad y buscar las coincidencias con las fuerzas políticas con las cuales tenemos mayores afinidades en el conjunto de valores e ideas”, agregó el naciente bloque opositor.



“Así como venimos planteando que no se puede construir desde las minorías intensas, desde los extremos, también agregamos que es necesario dejar de lado los personalismos. Las construcciones deben ser plurales, participativas y capaces de otorgar todas las garantías de transparencia”, concluyó el espacio.



Acuerdo Cívico será presidido por el platense Claudio Frangul; acompañado por Civale como vice y por Dziakowski como secretaria del bloque.



La ruptura de Juntos en la Legislatura bonaerense ocurre luego de las negociaciones que hubo en la UCR a nivel nacional para unificar el bloque en la Cámara de Diputados bajo la conducción de Rodrigo De Loredo y a horas de una foto de “unidad” entre los referentes radicales. Según aseguraron desde el radicalismo a Infobae, en la jura de este jueves Manes será propuesto como vicepresidente tercero de la Cámara Baja.



Si bien los correligionarios se encargaron de resaltar que la unidad del bloque se “logró a partir de la decisión desinteresada” del neurólogo “de priorizar la unidad de la representación partidaria en el Congreso Nacional, gesto reconocido por la totalidad de los integrantes del bloque unificado de la UCR”, en territorio bonaerense no hubo acuerdo y los legisladores que responden a Manes fijaron posición, no solo frente a los libertarios en Nación y a Axel Kicillof en la provincia, sino sobre todo hacia el interior de Juntos por el Cambio.