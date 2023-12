Pidieron máxima pena por abuso para un excomisario

Jueves, 7 de diciembre de 2023



Está previsto que hoy el Tribunal Oral Penal de Santo Tomé dicte sentencia. Ayer, en los alegatos, la defensa pidió su absolución. Y el fiscal, dos años de prisión. La denunciante espera una condena justa.



A las 8 dará inicio en sala de debates del Tribunal Oral Penal (TOP) de la localidad correntina de Santo Tomé la lectura de sentencia por la causa de "supuesto abuso sexual simple" contra un exfuncionario policial, quien prestaba servicio en la Comisaría de Villa Olivari. El hecho se conoció en 2017, cuando la subordinada logró contar lo que habría ocurrido. El delito prevé una mínima de seis meses de prisión, mientras que la máxima es de cuatro años.



Ayer se realizaron como estaba previsto una audiencia en la cual prestaron declaración dos peritos, quienes realizaron informes psicológicos, tanto a la denunciante L. I. como al imputado, un excomisario S.R.S.



Brindaron detalles y respondieron inquietudes de las partes. "Quedó expuesto que L. I. no fabuló en su denuncia y que el acusado tiene perfil manipulador", dijo a este medio desde la querella, Eduardo Etchegaray Centeno. Luego, las partes dieron sus alegatos.



El delito por el cual está acusado, quien en ese entonces era jefe de la Comisaría en Villa Olivari, S.R.S es de "supuesto abuso sexual simple", cuya pena va desde los seis meses a cuatro años de cárcel.



"Yo pedí tres años y seis meses de prisión; mientras que desde la Fiscalía se solicitó dos", contó el letrado a diario época.



Como era de esperar, la defensa del acusado pidió la absolución.



"Esperamos justicia y una condena ejemplificadora", reiteró Etchegaray Centeno



Audiencias

La causa tuvo en total 13 testigos, entre ellos efectivos policiales, la denunciante, también funcionaria de la fuerza provincial; el imputado y los peritos, quienes declararon durante el desarrollo de dos audiencias.



Sin duda que las declaraciones de L. I. como de S.R.S serán tenidas en cuenta a la hora de dictar una sentencia.



"Él no dijo que es inocente, sino que ella denunció por un presunto apercibimiento que le había hecho", relató la querella quien agregó: "Ella, por su parte, declaró por más de 40 minutos en los cuales se quebró en llanto varias veces. Su relato fue muy contundente", expresó Etchegaray Centeno.



El caso

L. I. tenía 23 años cuando denunció a quien fuera su jefe, S.R.S. Ambos cumplían funciones en la Comisaría de Villa Olivari en 2017.



Contó la damnificada que al ingresar a la oficina para firmar unos papeles, él cerró la puerta con llave y corrió las cortinas. Y allí cometió el delito.



Si bien, el hecho habría acontecido en 2016, como indica el expediente, meses después, en abril de 2017, L. I. se animó a hablar.



La mujer señaló ante la prensa que recibió amenazas. Sin embrago, no bajó los brazos en pedido de justicia por lo que lo denunció finalmente.



Vale recordar que el acusado ofreció 300 mil pesos y tareas comunitarias para evitar ir a juicio, pero la Fiscalía de Instrucción se opuso a lo peticionado en razón de tratarse de hechos cometidos en el contexto de violencia de género y en ocasión del servicio de funcionario público, aprovechándose el excomisario de la calidad de subordinada de la víctima.



Se le cedió la palabra a la denunciante, quien también se opuso y rechazó el ofrecimiento.



Finalmente, el juez de Instrucción y Correccional, Claudio Garay, resolvió no hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba.



Meses después, fue nombrado Director General de Personal y Formación Policial en la Jefatura de la Policía de Corrientes, pero su designación generó gran repudio en la comunidad por lo que fue pasado a disponibilidad, informaron en su momento.



El imputado, S.R.S., llegó en libertad a juicio.