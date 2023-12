La empresa no cumple con el pago de sueldos y sigue el paro Jueves, 7 de diciembre de 2023

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes activó un paro de colectivo por tiempo indeterminado, luego de que las empresas no abonen la totalidad del sueldo a los trabajadores. La medida comenzó a regir desde el primer servicio de hoy.

El secretario general del sindicato, José Luis Sabao dijo esta mañana que "vamos a mantener la medida, el paro va a seguir hasta que nos paguen".



Con respecto a las firmas de transporte, el referente de la UTA señaló: "La obligación del empresario es pagar el sueldo, las empresas se olvidan que firmaron un acuerdo y nos quieren dejar como los malos de la película". En ese mismo sentido, añadió: "Ni los choferes ni los pasajeros son los culpables de esta situación, son los que se llevan la peor parte".



Por último, Sabao analizó la realidad del transporte en general: "La situación es muy preocupante en todo el país, este problema viene desde hace bastante tiempo y no podemos seguir así".