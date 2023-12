Si no pagan el aumento del sueldo vuelve el paro a Corrientes Miércoles, 6 de diciembre de 2023

La UTA advirtió que hoy vence el plazo para que los choferes cobren sus salarios y, si no lo hacen, activará una nueva medida de fuerza. Las empresas aseguran que la Nación no envía los subsidios para hacer frente a sus obligaciones patronales.

A apenas una semana de que la intervención del Gobierno provincial haya desactivado un paro de colectivos que se extendió por seis días, se reavivó el conflicto entre los trabajadores y las empresas, nuevamente por cuestiones salariales. Es así que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes anunció que mañana activará otra medida de fuerza.



A través de un comunicado, el secretario general del sindicato, José Luis Sabao, expresó: "El 6 de diciembre de 2023 vence el plazo para que las empresas concesionarias del transporte urbano abonen a los conductores y a la totalidad del personal los salarios correspondientes al mes de noviembre".



En caso de incumplimiento -es decir, si las firmas no abonan hoy los sueldos-, el sindicato resolvió "realizar una medida de acción directa" desde el primer servicio urbano de mañana, por lo que la ciudad podría volver a quedarse sin colectivos.



A diferencia de medidas de fuerza anteriores, en esta ocasión la UTA asegura que el paro se hará por tiempo indeterminado, hasta que las empresas depositen los montos correspondientes de acuerdo a lo firmado en la última negociación salarial, cuestión que motivó justamente la paralización del servicio en el tramo final de noviembre.



En la última parte del comunicado, el sindicato aclaró: "La situación contractual del conductor del transporte de colectivo de pasajeros es con la empresa concesionaria y no con el ente concedente", haciendo referencia al Estado municipal y nombrando también a la Provincia.



En este mismo sentido, agregaron que -por ningún motivo- el pago del salario de los trabajadores puede estar condicionado a la liquidación de subsidios a las empresas por parte del Estado nacional y provincial. Hacen referencia además a que el último acuerdo salarial se firmó hace poco más de un mes, el 1 de noviembre, casualmente el mismo día en el que comenzó a regir la tarifa de 200 pesos para el boleto urbano en la ciudad.



Pasando el limpio, si los choferes no cobran hoy el sueldo completo de noviembre, activarán un paro a partir del primer servicio de mañana jueves, y se hará en este caso por tiempo indeterminado.



Sin fin

El reclamo salarial de los choferes viene siendo una constante desde hace años, con algunos momentos -como el actual- en los que se repiten con asiduidad las medidas de fuerza, lo que afecta a miles de pasajeros diariamente en la ciudad.



Las empresas argumentan, también desde hace años, que el problema radica en el esquema de subsidios que maneja el Gobierno nacional. Por un lado, denuncian un reparto desigual en favor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en detrimento del interior del país, algo que se ve reflejado las tarifas que pagan los pasajeros.



El segundo punto es que la Nación, aseguran, demora el envío del dinero correspondiente al Fondo Compensador del Transporte, algo que el Gobierno nacional e incluso la UTA desmintieron en la última medida de fuerza llevada adelante por los colectiveros, afirmando que los pagos se realizaron en tiempo y forma.



Lo cierto es que el esquema de subsidios, ampliamente criticado, está más que nunca en una nebulosa debido al cambio de gobierno nacional, para el que quedan apenas cuatro días. La incertidumbre es mayor debido a que por el momento no hubo confirmaciones sobre lo que pasará con los fondos destinados al transporte.



Igualmente, durante la campaña, el presidente electo, Javier Milei, declaró en varias oportunidades que su intención es eliminar los subsidios, no solo del transporte, sino también los que involucran a varios otros servicios. Si eso llegara a concretarse, las firmas deberán regular sus finanzas a partir del precio del boleto.