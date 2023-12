Milei encabezó su primera reunión con su gabinete casi completo Martes, 5 de diciembre de 2023

El presidente electo reunió a varios de sus ministros en el Hotel Libertador para abordar algunas de las primeras medidas políticas que piensa llevar adelante durante su gestión. Guillermo Francos explicó porque no fue. Define el futuro de Salud.

Por primera vez, el presidente electo, Javier Milei, recibió a Patricia Bullrich y a Luis Petri desde que ambos fueron confirmados como integrantes de su futuro Gobierno y conversó con ellos sobre los principales ejes que pretende para su gestión. Fue la primera reunión con la casi totalidad de integrantes de su futuro gabinete, que estuvo dominada por un celoso hermetismo.



Los dirigentes de Juntos por el Cambio, que van a estar al frente de las carteras de Seguridad y de Defensa, respectivamente, se acercaron por la mañana de este lunes al hotel ubicado en la intersección de la avenida Córdoba y la calle Maipú, donde el líder de La libertad Avanza se instaló desde octubre pasado, para participar de su primera reunión de Gabinete con él.



Al lugar llegaron también algunos de los otros integrantes del espacio que ya fueron nombrados ministros: Luis Caputo (Economía), Guillermo Ferraro (Infraestructura) y Diana Mondino (Relaciones Exteriores), además de Nicolás Posse, que va a estar al mando de todos ellos, y Karina Milei, quien se prevé que tenga un rol preponderante en la administración.



De esta manera, Bullrich y Petri pudieron conversar de frente y durante más de una hora con sus próximos compañeros de gobierno y aprovecharon para coordinar algunas de las tareas que van a tener que realizar en conjunto durante los próximos cuatro años.



Sorprendió la ausencia en el hotel de Guillermo Francos, designado ministro del Interior y una de las figuras más influyentes en el armado del Gabinete, junto con Posse, ya que suele participar de encuentros de trabajo.



Sin embargo, de acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de su entorno, no pudo concurrir en esta oportunidad a la charla por cuestiones personales, ya que a esa hora debía ir a buscar al aeropuerto a su familia, que regresaba de Washington, Estados Unidos.



El dirigente, de hecho, vivió el último tiempo en la capital norteamericana, donde se desempeñaba como director ejecutivo para Argentina y Haití del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero regresó a Buenos Aires cuando decidió acompañar a Milei en la campaña presidencial.



Ya con el resultado de las elecciones y la asunción del libertario a tan solo unos días de concretarse, Francos resolvió instalarse definitivamente en el país y su familia vino a acompañarlo en esta nueva etapa en la función pública -ya fue diputado y titular del Banco de la Provincia de Buenos Aires-



Otra de las referentes del partido que tampoco estuvo en la reunión con Petri y Bullrich fue Sandra Pettovello, muy cercana al futuro mandatario nacional, quien estará al frente de la cartera de Capital Humano, la cual incluirá las áreas de Educación, Trabajo y Desarrollo Social.



Según pudo reconstruir este medio, la experta en políticas de familia tuvo una agenda propia con sus equipos de trabajo, en el marco del proceso de transición con los múltiples organismos que estarán bajo su órbita, pero una vez que finalizó sus reuniones se dirigió al Hotel donde se reúne el equipo de Milei.



Allí fue recibida por el futuro presidente y Posse, entre otros, con quienes terminó de definir varias de las cuestiones que hacen a la gestión, como la validación de nombres en los puestos de segunda y tercera línea, los proyectos que pretende impulsar y detalles de la asunción.



Tal como anticipó Infobae, el presidente electo ya tiene preparado el cronograma con las actividades para el día en el que tomará formalmente el poder, que incluirá una misa interreligiosa y una ópera en el Teatro Colón.



Un dato no menor es que el próximo jefe de Estado, que busca diferenciarse de sus antecesores, analiza no dar el habitual discurso ante la Asamblea Legislativa luego de jurar en el cargo, sino que su idea es hablar en las escalinatas del Congreso, directamente ante el público presente allí.



Esta es una posibilidad más que probable y su entorno ya preparó el operativo de seguridad para que el evento se pueda realizar de esa manera, al igual que la caminata que pretende realizar entre la multitud desde la Casa Rosada al Cabildo, para asistir a la misa.



Estos fueron dos puntos en los que el equipo de organización de Milei y la Casa Militar, que señaló el riesgo que conlleva que el mandatario se exponga de esa manera. “A él le gusta el contacto con la gente, si le quitás eso lo destruís”, remarcaron desde su entorno.













