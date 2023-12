Análisis internacionales a días de la asunción de Javier Milei

Lunes, 4 de diciembre de 2023



El jefe del IIF habló sobre los desafíos que tiene por delante Javier Milei, qué pasará con el acuerdo con el FMI, el financiamiento externo y la economía que se viene en 2024.



Las propuestas del próximo presidente de la Argentina, Javier Milei, generaron una ola de expectativa en los inversores. No obstante, los economistas advierten que hay que ser "cautos" ya que el libertario no descartó del todo la dolarización de la economía pese a que el mercado cree que si.



En una entrevista con EFE, el jefe de Investigación del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, según sus siglas en inglés) para América Latina, Martín Castellano, opina que "es algo que va a volver", porque "es algo que Milei no ha dejado de lado completamente", aunque el equipo entrante haya "tomado nota" de "los costos y la viabilidad de hacerlo ahora".



El economista de la asociación de bancos globales, que reúne a unos 400 miembros, había advertido que es "complicado" implementar la dolarización en Argentina y observó "con preocupación" la ecuación costo-beneficio de reemplazar el peso argentino, ya que el país carece de divisas para hacerlo y afectaría su crecimiento económico.



Milei asumirá el 10 de diciembre la Presidencia de Argentina, después de tener como bandera la dolarización, la eliminación del Banco Central y pasar la "motosierra" por el gasto público para resolver los fuertes desequilibrios macroeconómicos, como una inflación que roza el 150 % anual.



Tras ganar las elecciones, el presidente electo fue moderando su discurso.



"La alianza con el partido más de centro (Juntos por el Cambio), el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y la excandidata a presidenta de ese espacio, Patricia Bullrich permitió moderar algunas de las propuestas más controversiales como la dolarización", afirma Castellano.



Los inversores reaccionaron con entusiasmo porque Argentina dejaba "atrás un modelo plagado de distorsiones, desequilibrios y problemas en el manejo de la política económica", explica Castellano respecto del gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa, y porque la propuesta de Milei es "reformar el Estado, abrir la economía y darle espacio a la inversión privada".



"Hay que ser cauto", advierte Castellano, porque prevalecen los "riesgos" provenientes de las condiciones iniciales de la nueva administración y de la implementación del nuevo programa.