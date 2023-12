Corrientes: una camioneta volcó por la lluvia en Mocoretá Domingo, 3 de diciembre de 2023 En el vehículo viajaban tres pasajeros cuando sufrieron el despiste sobre la ex Ruta Nacional N° 14. Se cree que el accidente se debió al mal tiempo y al estado del camino. No hubo víctimas fatales. Una camioneta volcó cerca de la entrada a la localidad correntina de Mocoretá. Ocurrió durante el mediodía de este sábado sobre la Autovía, José Gervasio Artigas, ex Ruta Nacional N° 14.



Efectivos policiales acudieron al lugar y constataron que se trató de una camioneta de marca Renault, modelo Oroch, en la que viajaban tres personas y que se encontraba fuera de la traza vial.



Según se pudo establecer, el rodado circulaba en sentido norte – sur y, debido al clima y al estado de la ruta, sufrió un despiste que provocó su posterior vuelco. Esto provocó que quede a un costado de la traza vial, con sus ocupantes dentro.



Además, las personas que viajaban en el vehículo solo sufrieron heridas leves. De igual manera los llevaron hacia el hospital local para recibir la atención médica preventiva correspondiente.



En el lugar se quedó trabajando personal de la comisaría de Mocoretá y efectivos pertenecientes al equipo de Seguridad Vial para tratar de establecer cuál fue la causa fundamental del accidente.